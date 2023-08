Gloria Trevi cuenta más experiencias sobre su encarcelamiento de hace 18 años

Durante los dos últimos años, Gloria Trevi estuvo trabajando detrás de la serie Ellas Soy Yo, una producción audiovisual que relata su historia en la industria musical desde que era una adolescente.

Luego del periodo que ha implicado el desarrollo de esta propuesta, Trevi está más que lista para que el mundo conozca nuevamente su versión de los hechos alrededor de una vida de éxitos, pero también de escándalos.

Ellas Soy Yo fue estrenada el pasado 11 de agosto a través de la plataforma Vix. El relato sobre la construcción artística de la cantante abarcará 50 episodios teñidos de drama y música.

Según ha explicado Carla Estrada al medio El País, guionista y directora de la nueva serie, esta producción además de visibilizar la historia de Gloria Trevi propone ser una vitrina sobre la experiencia de mujeres que han sido víctimas de abuso para darles la oportunidad de denunciar.

La producción Ellas Soy Yo narra el auge de Gloria Trevi como artista, pero también hace énfasis en uno de los hechos históricos que más han marcado la historia de la mexicana: el de su juicio y encarcelamiento hace 18 años.

En enero del 2000, Trevi junto a su primer esposo Sergio Andradede, fueron detenidos luego de múltiples acusaciones por sostener una red que reclutaba mujeres jóvenes con el fin de ser “entrenadas” para convertirse en artistas. Muchas de estas acusaron a Trevi y Andrade por secuestro, abuso y hasta violación.

Luego de la detención, por su parte, Gloria Trevi recibió una condena de encarcelamiento por cuatro años. Luego de ese tiempo, un juez dio a conocer que no existían suficientes pruebas para las acusaciones de secuestro, violación y corrupción de menores, por lo que la cantante fue liberada.

Aunque este hecho ocurrió hace 18 años, aún siguen apareciendo acusaciones que implican a Trevi. En la actualidad, la mexicana enfrenta una demanda en Los Ángeles, California, donde se apunta que dos mujeres aseguran que a los 13 y 15 años fueron metidas por Trevi al programa que sostenían con su esposo, y donde, según alega la demanda, fueron abusadas.

No obstante, Gloria Trevi ha desmentido esta y las otras acusaciones. Luego de su recién estrenada serie, la cantante sigue rompiendo el silencio por estos hechos.

“Las personas que me hicieron lo que me hicieron tratan de amenazarme con estas denuncias pero yo ya lo viví y no le tengo miedo a eso. Sabemos que detrás están personas con intereses muy grandes”, dijo la cantante al diario mexicano El Universal, el día del estreno de la serie Ellas Soy Yo.

En otros medios, la cantante ha insistido que tiene la certeza y las pruebas que no tuvo que haber estado encarcelada hace 18 años. En una entrevista con la plataforma N+, Trevi dijo: “No es que yo lo diga, es que lo puedo demostrar y puedo probar constitucionalmente y legalmente que yo nunca debí de haber estado presa en el estado de Chihuahua”.

Al llegar a este momento crucial,en el que decidió abrirse para contar de forma audiovisual sobre las experiencias de su vida, la cantante mexicana aseguró haberse tardado en hablar claramente sobre su versión de los hechos.

En el programa televisivo Hoy, Trevi dijo: “Los hechos que yo viví sí están ahí, son reales”. ¿?