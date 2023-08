Gloria Trevi vuelve a la pantalla para contar su historia en una bioserie

La producción ejecutiva y dirección de escena estuvo a cargo de Carla Estrada, quien detalló que fueron tres años de arduo trabajo y nueve meses de grabaciones para recrear la vida y los momentos más difíciles de la artista mexicana.

La obra, también escrita por Estrada, en conjunto con Erik Vonn, Lele Portas, y Marco Tulio Socorro, contará con un total de 50 capítulos, que se grabaron en 300 locaciones con más de 500 actores.

La directora señaló que, para esta bioserie, Gloria Trevi “cuenta su historia a partir de una madurez y tocando el éxito”, buscando hacer conciencia entre las mujeres de su fortaleza y los distintos tipos de violencia a las que pueden estar expuestas.

“Al poner ‘ella soy yo’ es que todas podemos ser una y una podemos ser todas. Esta historia nos abre los ojos, nos cambia la perspectiva de lo que podemos hacer unidas (las mujeres), de lo que la violencia puede lograr en un hogar, en una familia y en una sociedad”, comentó.

La historia comienza con Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz a sus 15 años, cuando viajó desde la norteña ciudad de Monterrey a la Ciudad de México para participar en un concurso televisivo.

La historia estará narrada desde la propia perspectiva de la cantante y no descarta los momentos más difíciles de su vida a lado de su depredador y mentor César Santiago, quien representa al productor Sergio Andrade, con quien estuvo acusada de estar involucrada en una presunta red de trata de menores.

Para la venezolana Scarlet Gruber, interpretar el papel de Trevi fue “muy enriquecedor”.

“Fue un personaje que me transformó como persona”, consideró.

La actriz y bailarina que da vida a la cantante mexicana reconoció que este papel también le abrió los ojos sobre el nivel de violencia que pueden vivir las mujeres.

Si aún no has disfrutado de los primeros episodios de #EllasSoyYo, @GloriaTrevi te dice algunas de las razones para no perderte su bioserie en exclusiva por #ViX 😉

¡Disponible ya! 👉 https://t.co/BtMmZkN6Jy pic.twitter.com/Uq7uIlgGkr

— ViX (@VIX) August 11, 2023