Fotógrafo huehueteco ofrece sus imágenes a Ricardo Arjona para que ilustre el video de “Mi País”

“Estimado @ricardoarjona @metamorfosismedia con humildad te ofrezco el video que, con mucho trabajo, esfuerzo y a la vez con todo el placer he grabado de mi amado Huehuetenango. No necesito que me des los créditos, pues con impulsar a Guatemala y posicionarnos ante el mundo ayudas a que haya turismo en el país. Y con eso me beneficias a mí y a muchas comunidades que vivimos de esta actividad, y eso lo vale todo. ¡gracias de corazón!”, escribió en redes sociales el joven fotógrafo Abel Juárez.

Con ese mensaje, Juárez, de 25 años, intenta despertar el interés del cantautor guatemalteco para que regrese a sus redes sociales el video del tema “Mi País”, el cual fue retirado luego de que el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) le solicitar los créditos de algunas de las imágenes que se utilizaron en la pieza.

“Sería espectacular que Ricardo Arjona aceptara mi propuesta, porque lo que interesa es que Guatemala sea vista y apreciada por sus bellezas en todo el mundo”, afirmó el joven fotógrafo, quien cuenta con una pieza con videos de los atractivos turísticos más importes de su natal Huehuetenango.

En el video que ofrece Juárez se aprecian imágenes de la Laguna Brava, la Laguna de Magdalena, El Hoyo Cimarrón y los Cenotes de Candelaria.

Juárez, quien se dedica a la fotografía profesional desde hace siete años, hace un llamado a los internautas para que compartan su inquietud y que llegue a oídos de Ricardo Arjona.

El miércoles 14 de abril, Metamorfosis, la disquera de Ricardo Arjona, notificó que el artista guatemalteco tuvo que retirar de sus redes sociales dicho video, porque el Inguat exigió créditos por un par de imágenes incluidas en esa pieza.

Metamorfosis hace referencia a “Hecho a la Antigua”, el concierto vía streaming que Ricardo Arjona presentó el sábado 10 de abril y con el que el cantautor guatemalteco superó las expectativas de sus admiradores y con el que llegó a más de 150 mil personas en todo el mundo.

“Mientras el mundo se rinde ante los encantos de “Hecho a la Antigua”, streaming que rompió todos los récords y puso el nombre de Guatemala en los ojos del mundo. Inguat, después de no aportar ni un cuarto de hotel y de faltar a todos sus compromisos seis días antes del evento, incluso de ser responsables de la casi cancelación del evento, exige créditos y hace retirar el video que ya contaba con millones de vistas en sus redes sociales y que no tenía otra intención de promover las bondades del país en el mundo”, indicó Metamorfosis en el comunicado.

El Instituto Guatemalteco de Turismo respondió también con un comunicado.

“Con sorpresa ha recibido la reciente comunicación de Metamorfosis. INGUAT aclara que en ningún momento se exigió retirar el video en mención, se solicitó de manera cordial colocar los créditos respectivos por el uso de las imágenes de destinos del país que muchos guatemaltecos han aportado al banco de imágenes del INGUAT”, citaron en su primer párrafo.

“Lamentamos la decisión unilateral de la productora o del artista de retirar el video en mención la cual pretende culpar a esta institución, que con bajo recurso está trabajando por la promoción del país”, agregó la institución e indicó que, desde el inicio del proyecto, estuvo en la disposición de apoyarles, aportando servicios de transporte terrestre, alojamiento y alimentación.

El Inguat agregó un enlace de Guatecompras.com.gt en el que reiteraron el compromiso con el artista guatemalteco y finalizaron el comunicado con el reconocimiento de su legado.

Con información de Keneth Cruz