Estas películas de Keanu Reeves podrían estrenarse en formato digital

Las próximas películas de Keanu Reeves podrían no estrenarse en cines y pasar directamente al formato digital. La proyección de este panorama se debe a los estragos ocasionados en la industria cinematográfica por el Coronavirus que obligó a miles de cines alrededor del mundo a cerrar sus puertas retrasando los estrenos de importantes producciones.

Aunque el actor se encuentra en el mejor momento de su carrera, dos cintas donde participa directamente , y que se estrenarían en los próximos meses, podrían no llegar a las salas de cine debido a las circunstancias y el rumbo que está tomando la industria cinematográfica.

En una entrevista para el medio CNN Business, el experto analista Jeff Bock, planteó que pese a que se tiene considerado que los cines reabran en los próximos meses, aún se desconoce cómo reaccionará la situación, por lo que muchas productoras terminarán estrenando sus películas en formatos digitales de streaming.

En las últimas semanas se ha visto como algunas cintas han llegado directamente a plataformas digitales con gran aceptación, por lo que algunas productoras replicarían la estrategia. Las cintas ‘Spongebob movie: esponge on the run’ y ‘Bill & Ted: Face the Music’, donde Keanu Reeves participa y protagoniza, podrían unirse a la tendencia.

¿A qué se debe lo anterior? El experto considera que ambos títulos no están pensados para ser las películas más taquilleras de la temporada, por lo que tendrían, incluso, mayor percepción en streamig. Un ejemplo de lo anterior es lo que aconteció con ‘Trolls 2: gira mundial’, la cual se convirtió en toda una sensación del streaming pese a llegar en medio de la pandemia.

Aún es pronto para asegurar como se desarrollará el comportamiento de la industria. Lo cierto es que además de estas películas de Keanu Reeves, hay una larga lista de cintas esperando su llegada a los cines una vez que estos abran.

Otras cintas protagonizadas por el actor como ‘Matrix 4’ o ‘John Wick 4’ también han retrasado sus producciones. La fecha de estreno original ha cambiado, dejando atrás la celebración del ‘Día de Keanu Reeves’ programada para el 21 de mayo del 2021, día en que llegarían ambas cintas a la pantalla.