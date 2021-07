Este es el mensaje con el que Tom Hiddleston se despide de la primera temporada de “Loki”

El episodio final de Loki ya está disponible en Disney+. Muchos seguidores han comentado que el desenlace marcó un antes y después para el universo de Marvel, dando algunas ideas de lo que vendrá en el futuro del MCU. Ante el final de la primera temporada de la serie, Tom Hiddleston publicó un emotivo mensaje desde las redes sociales de su personaje.

“Hola a todos. Soy Tom. Solo quería decir algunas cosas antes del final”, comienza diciendo en el video el intérprete de uno de los villanos más queridos de Marvel. “Hace un par de años, creo, cuando se anunció Loki, dije que había más travesuras que hacer y que había más historias que contar, más por llegar. Era muy consciente de que realmente la única razón por la que se me permite interpretar a este personaje y se me ha permitido seguir interpretándolo es por el cariño que le tienen”, continuó.

Tom Hiddleston reconoció que ha sido un privilegio interpretar a Loki durante todos estos años, así como contar las historias de la forma en la que lo han hecho y la manera de presentar a nuevos personajes. “Solo quería darle las gracias. Gracias por verlo. Gracias por participar. Gracias por seguir el nuevo viaje de Loki y llevar todas estas cosas nuevas a sus corazones. Solo quería dar las gracias. Ha sido un viaje increíble. No estaría aquí sin ustedes”, finalizó.

The God of Mischief has arrived in the finale of Marvel Studios’ #Loki! @TWHiddleston is here with a special message. Be sure to watch the finale, now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/tFGJrNGY1A

— Loki (@LokiOfficial) July 14, 2021