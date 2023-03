Detienen a Jonathan Majors, actor de Marvel, por presuntamente agredir a una mujer

El actor Jonathan Majors, estrella ascendente en Hollywood, fue detenido en Manhattan acusado de agresión, intento de estrangulamiento y acoso a una mujer de 30 años en un caso de violencia doméstica, confirmó este 26 de marzo la policía neoyorquina.

Tras responder a una llamada de emergencia el 25 de marzo por la mañana, y tras “una investigación preliminar”, la policía determinó que “un hombre de 33 años estaba involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años. La víctima dijo que había sido agredida”, informó la policía en un comunicado enviado a la AFP.

La mujer, cuya relación con el actor no ha sido aclarada, fue trasladada al hospital con lesiones menores en la cabeza y el cuello en “condición estable”.

Sin embargo, de acuerdo con el portal TMZ, la víctima sería la actual novia de Majors y ambos habrían tenido una discusión mientras regresaban a su casa luego de estar en un bar en Brooklyng. La mujer le habría reclamado por unos mensajes en su celular, por lo que al verse descubierto el actor se enojó y le dio una bofetada. Además, el hombre puso sus manos alrededor del cuello de su supuesta novia para tratar de estrangularla.

Niegan acusación

La representante de Majors, Carrie Gordon, aseguró en un comunicado publicado por el diario The Angeles Times, que el actor “no ha hecho nada malo”. “Esperamos poder limpiar su nombre y aclarar” lo sucedido, agregó.

La abogada del actor, Priya Chaudhry, dijo, según medios locales, que el actor no solo es inocente, sino que “es probadamente víctima de un altercado con una mujer que conoce”.

“Estamos recabando y presentando rápidamente pruebas al fiscal del distrito con la esperanza de que se retiren todos los cargos de forma inminente”, declaró Chaudhry.

Según medios locales, el actor fue liberado sin fianza y tendrá que acudir a una vista el próximo 8 de mayo.

El incidente se produce en un momento importante en la carrera de Majors, con papeles relevantes en algunas películas recientes como Creed III y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, de Marvel; o Magazine Dreams, película presentada recientemente en el Festival de cine de Sundance.

Majors también ha participado en películas como The Last Black Man in San Francisco, Da 5 Bloods, The Harder They Fall y Devotion.