Esta es la respuesta de la Miss Universo Andrea Meza sobre la teoría que la pone como hija de Ana Gabriel

Luego de que Andrea Meza fuera coronada como la nueva Miss Universo, su nombre se volvió tendencia, no sólo por su victoria, sino porque se dispararon diferentes teorías en las que internautas aseguraron que Ana Gabriel es la madre biológica.

Meza respondió a los rumores entre risas, diciendo que está segura de quién es su madre, informó Infobae.

Shanik Berman, periodista de espectáculos, confirmó a través de su cuenta de Instagram que las teorías eran reales y cuestionó qué haría la cantante ahora que salió a la luz la verdad sobre su hija, lo que reforzó los rumores.

Responde a rumores

Finalmente, el programa Suelta la Sopa le preguntó a Andrea qué podía decir sobre su supuesto lazo sanguíneo con la intérprete de Simplemente amigos, entre risas dijo “no tengo idea de donde viene este chisme”.

La Miss Universo declaró que no le prestó atención al rumor porque está segura de que sus padres son los biológicos y porque también salieron otras teorías extrañas en las que incluso se decía que también es hija de Chabelo.

La chihuahuense se mostró divertida y aseguró que el convivir con este nuevo tipo de comentarios sobre su vida no la molestan y sólo los deja pasar.

Todo comenzó cuando un video en YouTube se hizo viral al decir que Meza había admitido que su madre biológica es la popular cantante. Sin dar ningún tipo de fuentes, las imágenes mostraban las supuestas declaraciones que había hecho la reina de belleza:

“Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel y no quiero hablar del tema”.

Para leer más: “Váyase a su calderito”: el contundente mensaje con el que Frida Sofía arremete contra Niurka Marcos

El parecido físico entre ambas mujeres fue lo que incentivó a los internautas a replicar el rumor, hasta que Berman dijo: “Mientras que Ana Gabriel crio siempre a la hija de su pareja, que además le ayudaba en su vestuario, como su hija; su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción, ¿qué hará ahora Ana Gabriel?”.

A pesar de que la información fue desmentida por varios medios de comunicación, los cuales recordaron las declaraciones en que la cantante expresó que la maternidad fue un sueño que nunca pudo llevar a la realidad, los internautas siguen haciendo comparaciones, hilando nuevas teorías.

Meza agregó que el tema no lo ha hablado con sus padres porque es un chisme más, igual que su supuesto matrimonio por el cual quería quitarle la corona debido a que está prohibido para las concursantes de Miss Universo estar casadas.

Lea también: “La dio en adopción”: por qué Shanik Berman asegura que Andrea Meza, Miss Universo 2021, es hija de Ana Gabriel

También en redes sociales se hizo viral una imagen en donde Andrea Meza posa con un vestido de novia acompañada de su supuesto esposo. Sin embargo el joven con el que posa en la foto, Jorge Saenz, precisó que se trata de una campaña publicitaria que ellos realizaron para el Estado de Chihuahua.

Saenz aseguró que ambos publicaron la foto como broma a sus amigos para ver su reacción, pero ninguno de los dos ha estado casado ni tuvieron un romance.

Las bases del concurso dictaminan que una aspirante a Miss Universo no puede estar casada, divorciada, o pasando por un proceso de divorcio.

Por las mismas razones, las ganadoras del certamen también deberán comprometerse a estar solteras durante su año de reinado.