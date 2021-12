Miss Universo 2021: Harnaaz Sandhu de India gana el certamen de belleza y estos son los detalles de la velada

Mujeres de 80 países competían este domingo por la corona de Miss Universo en la ciudad israelí de Eilat, que ignoraron los llamados al boicot para apoyar la causa palestina.

La 70º edición del concurso anual, que se celebra por primera vez en Israel, debió tener en cuenta la pandemia de coronavirus, y especialmente la emergencia de la variante ómicron.

Miss India, Harnaaz Sandhu se llevó la corona de este concurso. Como ganadora de esta noche acaba con el reinado más corto en la historia de Miss Universo, ya que la última edición fue aplazada el año pasado debido a la pandemia y tuvo lugar en marzo de este año en Florida, Estados Unidos.

The new Miss Universe is…India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4

Harnaaz se ha inspirado n su madre, quien rompió generaciones de patriarcado para convertirse en una ginecóloga exitosa y dirigió a su familia. Impulsada por apoyar a otras mujeres de la misma manera, Harnaaz creció trabajando con su madre en campamentos de salud que se ocupaban de la salud de la mujer y la higiene menstrual.

Ella es una firme defensora del empoderamiento de las mujeres, en particular de sus derechos constitucionales a la educación, las carreras y su libertad de elección. Profesionalmente, Harnaaz es una actriz.

En su tiempo libre, Harnaaz disfruta de la compañía de amigos, le encanta el yoga, bailar, cocinar, montar a caballo y jugar al ajedrez.

Las primeras 16 finalistas de la noche fueron Francia, Colombia, Singapur, Panamá, Puerto Rico, Bahamas, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, India, Vietnam, Aruba, .Paraguay, Filipinas, .Venezuela y Sudáfrica.

Con esta decisión era claro que la corona no se quedaría en México. Su representante, Débora Hallal no logró estar entre este grupo.

El listado fue anunciado hoy por el estadounidense Steve Harvey, quien volvió a oficiar como presentador del certamen, y estuvo precedido por la presentación de la cantante israelí Noa Kirel.

La decisión estuvo a cargo de un jurado compuesto por siete mujeres, incluyendo a la famosa modelo brasileña Adriana Lima, aunque una de las 16 semifinalistas fue elegida por voto popular.

Tras este primer corte quedaron eliminadas 64 participantes, incluidas la representante española y varias latinoamericanas

Las finalistas desfilaron en traje de baño en la que pasaron su primera presentación en la gran final de esta noche.

La competencia siguió buscando a las 10 representantes que iban por la corona. Ellas fueron Colombia, Valeria Ayos; Paraguay, Nadia Ferreira; Puerto Rico, Michelle Marie Colón; Estados Unidos, Elle Smith; India, Harnaaz Sandhu; Sud África, Lalela Mswane; Bahamas, Chantel O’Brien; Filipinas, Beatrice Luigi Gomez; Francia, Clemence Botino; y Aruba, Thessaly Zimmerman.

The final spot in the Top 10 will be…Aruba! #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/DeVpcfDjFw

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021