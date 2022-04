“El Último Rey”: cuales fueron las razones de la hospitalización del productor de la serie biográfica de Vicente Fernández

La serie biográfica de Vicente Fernández, “El Último Rey: El hijo del pueblo”, ha sido motivo de controversia debido al contenido presente en la producción creada por Juan Osorio.

Luego de la publicación de la primera temporada de “El Último Rey: el hijo del pueblo”, Juan Osorio, productor de la serie, fue internado en el hospital debido a un quiste en un testículo.

En estos días, mientras el productor se recupera y prepara la segunda temporada de la bioserie, tuvo un encuentro con la prensa y fue cuestionado sobre su actual estado de salud.

Ante estos cuestionamientos, Juan Osorio aseguró que, aunque su padecimiento fue inesperado, se generó a raíz del estrés causado por la serie biográfica de Vicente Fernández.

“Pues fue un quiste en un testículo y era muy peligroso. Yo creo que se suma todo, yo creo que también tiene que ver el tipo de cosas que vives y sobre todo esta presión que he tenido con lo de la serie, pues no te lo voy a negar ha sido un trabajo muy desgastante y a la vez lo de La Herencia, la novela, pero pues no dejas de tener la presión”, mencionó el productor.

Sobre la segunda temporada de la serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández, el productor mexicano de 64 años no dio mayores detalles, pero confirmó que ya se encuentra en proceso de grabación.

“A ver cómo reacciona la gente en esta segunda temporada, creo que las cosas que dicen que son íntimas (sobre Vicente) de alguna manera públicas; en el caso de Rodrigo (Fernández), todo el público supo que era parte de la familia y vivió en el rancho, eso no se puede ocultar. Una de las cosas candentes fue ver cómo reaccionó Vicente cuando se enteró que Patricia estaba embarazada, fue un momento difícil y veremos cómo enfrentó eso con Cuquita y con sus hijos”, indicó Osorio.

En referencia a los problemas legales en los que la producción de Televisa se involucró con la dinastía Fernández, Juan Osorio declaró que aunque él sea el productor de la serie, no tiene participación en los temas legales.

“Mira yo lo legal yo no lo comparto, ni participo, ni nada. Mi trabajo es la producción y lo hago con mucho gusto”, finalizó.