Diego Verdaguer y su opinión de la música de Bad Bunny

Este es uno de los programas en el que Verdaguer opinó sobre un tema polémico. Invitado a SNSerio compartió su punto de vista y empieza aclarando que no sigue a Bad Bunny, pero da su punto de vista y luego sorprende con los nombres de artistas recientes que admiraba y también habló de las letras y de cómo han cambiado los mensajes.

“No sigo a Bad Bunny, pero sé que es muy famoso ahora…famosísimo”, dijo mientras aclaró que admiraba a la gente con personalidad y “no lo sigo, así que no puedo dar una opinión, pero sé que ha hecho una carrera meteórica y algo debe tener que a la gente le gusta”, describió el cantante de La ladrona.

En el programa también dijo que seguía a Maluma y J Balvin, a quien consideraba chicos inteligentes.

Los presentadores del programa le leyeron el tema de Callaita, de Bad Bunny. Además de poner parte del video.

“Ella es callaita’

Pero pal’ sexo es atrevida, yo sé

Marihuana y bebida

Gozándose la vida, como es..”

“A los chavos les gusta…allá los chavos”, dijo Verdaguer, mientras aclaró: “a mi particularmente se me hace una moda y un estilo. La música es pegajosa y muy sexual, no sensual, todo es sexo…y yo pregunto a quién no le interesa…a todo el mundo y esto tiene que ver con el suceso de esta música porque es lo que quiere la juventud”, expresó.

Además reconoció que este tema también era utilizado en la década de 1970 y 1980, solo que se utilizaban otras expresiones para admirar la figura de la mujer.