Bad Bunny sorprende a todo Puerto Rico: Se viraliza video del “conejo malo” montando a caballo

Bad Bunny sorprendió a todo Puerto Rico al aparecer en público cabalgando un caballo junto a otras personas en lo que parece ser la grabación de un video musical o algún proyecto fílmico.

Y es que durante el martes 19 de diciembre, el reconocido artista fue visto vestido de vaquero sobre un equino y cabalgado por una calle de Ciales, municipio en la zona montañosa del norte de la isla caribeña.

Allí, según se ha publicado en las redes sociales durante las últimas horas, decenas de personas avistaron a Bad Bunny, tomándole fotos y videos y saludándolo, mientras perseguía un vehículo todoterreno, donde iba un camarógrafo grabando al artista durante el camino.

La estampa que presentaba Bad Bunny como vaquero fue similar a la de la portada de su disco más reciente, Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

Este hecho se suma a otro que protagonizará Bad Bunny esta semana en Puerto Rico, pues el sábado 23 de diciembre, la Fundación Good Bunny, celebrará nuevamente la entrega de regalos navideños Bonita Tradición 2023, en el Centro De Convenciones de Puerto Rico, en San Juan.

Mientras tanto, el Libro de Récords Guinness anunció el martes 19 de diciembre que Nadie sabe lo que va a pasar mañana fue en 2023 el álbum más reproducido en Spotify.

Congratulations to @sanbenito, who has the most streamed album of the year 🐰

Read more below 👇

— Guinness World Records (@GWR) December 19, 2023