Diego Verdaguer rogó a Amanda Miguel para verse de nuevo después de una larga separación

La pandemia evitó ese encuentro cuando vino el confinamiento y se cancelaron vuelos, pero además empezaron a despertar los rumores que la pareja atravesaba serios problemas a punto de querer divorciarse, después de casi siete meses de estar separados.

En una entrevista del programa Ventaneando, Pati Chapoy conversó con Amanda Miguel en 2021 y ella le explicó que después de un tiempo y una operación de catarata y también un tratamiento de la tiroides, él empezó a insistir en que se vieran de nuevo.

¡Al final me rogaba …y eso me encantó, pero no podía ir y mi corazón se partía en dos porque pensó que lo había abandonado, pero no era así!, explicó Amanda en esa oportunidad, mientras la presentadora le hacia la observación que a veces separarse es positivo.

Durante ese tiempo Amanda Miguel compró una casa cerca de su hija, hacía yoga y empezó a mejorar su salud.

En junio Diego le dijo que llegaría para su cumpleaños, pero ya no se logró. Al final lograron reunirse y aclararon su situación.

Infobae publicó también que la cantante destacó en sus redes sociales que no pensó en el divorcio. “No, para nada. Pienso vivir con él toda mi vida, ésta y las que siguen”, dijo convencida.