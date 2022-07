“Lloro solita y no quiero que nadie me tenga lástima”: las declaraciones de Amanda Miguel a seis meses del fallecimiento de Diego Verdaguer

La cantante de Él me mintió reveló que llora cada vez que recuerda a su esposo, pero lo hace en privado para que nadie la vea y recuerden a Diego Verdaguer con alegría.

“Lo tengo en mi corazón todo el tiempo, no queremos que nos vean tristes. Yo lloro, pero lloro solita y no quiero que nadie me tenga lástima. La vida es esto, hoy estamos y mañana no sabemos”, comentó.

De igual forma, Amanda Miguel compartió que su esposo la acompañaba siempre y desde que falleció a finales de enero siente paz y tranquilidad en su hogar, sobre todo cuando se encuentra sola.

“Siento su energía, su acompañamiento, su protección. Si quiero también lo puedo consultar: ‘qué te parece esto o aquello’, pero lo que sí es que siempre me dice: ‘te pido que por favor no estés triste, no llores’”, confesó la cantante.

Finalmente, Amanda Miguel reconoció que está agradecida de que Diego Verdaguer haya fallecido rodeado de sus seres queridos y no en un contexto en el que ella estuviera lejos.

“Contamos con su compañía de alguna manera, nos falta su presencia física, lo extraño muchísimo, ya no lo tengo para abrazarlo, para besarlo”, concluyó.

La conferencia de prensa en la que Amanda Miguel habló sobre su fallecido esposo se dio para promocionar la gira Toda una vida.

Originalmente, esta gira estaba planeada para realizarse junto a Diego Verdaguer, pero la repentina muerte del cantante hizo que los planes se cambiaran y ahora se hará de la mano de Ana Victoria, hija de ambos intérpretes.