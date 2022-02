Omar Chaparro rompe en llanto luego de dedicarle unas emotivas palabras de despedida a Diego Verdaguer

El mundo del espectáculo continúa de luto luego del sorpresivo fallecimiento de Diego Verdaguer el pasado 27 de enero a raíz de complicaciones de salud derivadas del covid-19.

Omar Chaparro recientemente se unió a la lista de celebridades que han compartido su tristeza ante el fallecimiento de Diego Verdaguer al hablar con los medios de comunicación el pasado 13 de febrero.

Al salir de la misa en memoria del cantante celebrada en Los Ángeles, California, el humorista de 47 años compartió con la prensa lo doloroso que fue para él perder de manera sorpresiva a su “amigo del alma”.

“Alguien que sabes que desde que lo conoces, sabes que hay una química, un entendimiento, una complicidad”, dijo Omar Chaparro sobre su amistad con el intérprete de Volveré.

Tras estas emotivas palabras, Omar Chaparro, entre lágrimas, recordó que Diego Verdaguer lo buscó en varias ocasiones antes de morir.

Sin embargo, no lograron reunirse debido a que sus agendas en ese momento estaban llenas.

“Me duele porque me estuvo buscando y por una cosa, por otra, no coincidimos y me dolió en el alma perderlo”, añadió en medio del llanto.

Para finalizar, el actor confesó que hizo una promesa a su gran amigo en plena misa de despedida.

Chaparro compartió que le prometió a Diego Verdaguer seguir trabajando para convertirse en una mejor persona.

“Él me inspira, y te puedo decir que le hice una promesa en este funeral. Le hice una promesa y es que nos deja tan alta la vara, es un hombre tan perfeccionista que dije voy a tratar de ser como tú, de ser mejor papá, de ser mejor esposo, de ser mejor ser humano”, compartió ante los medios.