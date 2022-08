Britney Spears sorprende al lanzar una nueva canción luego de seis años alejada de la música

Luego de seis años alejada de la escena musical, la cantante Britney Spears ha reaparecido con su nuevo tema llamado Hold Me Closer, en colaboración con el intérprete inglés Elton John.

La noticia ha impactado al medio musical luego de que en noviembre de 2021 la cantante lograra ganar la disputa legal en contra de su padre, quien estuvo bajo su tutela por más de 13 años y controlaba todos los aspectos de su vida tanto profesional como personal.

Además, la intérprete compartió la noticia el pasado 24 de agosto en su cuenta de Twitter, donde también dijo sentirse “feliz” de haber lanzado nueva música luego de mucho tiempo ausente.

“¡Mi primera canción en 6 años! Es realmente genial que esté con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo”, dijo la cantante.

“Estoy aprendiendo que cada día es un borrón y cuenta nueva para intentar ser mejor persona y hacer lo que me hace feliz…sí, hoy elijo la felicidad. Me digo todos los días que deje ir la amargura herida y trate de perdonarme y perdonar a los demás”, prosiguió la artista.

Por su parte, Elton John también publicó un mensaje de alegría en sus redes sociales, y afirmó sentirse emocionado al saber que Britney Spears colaboraría con él.

Okie dokie … my first song in 6 years 🎶 !!!! It’s pretty damn cool that I’m singing with one of the most classic men of our time … @eltonofficial 🚀!!!! I’m kinda overwhelmed… it’s a big deal to me !!! I’m meditating more 🧘🏼‍♀️ and learning my space is valuable and precious !!!

I'm thrilled with the response to #HoldMeCloser I wanted to do a fun, happy summer track so was ecstatic when @britneyspears agreed to be a part of it! She truly is an icon, one of the all-time great pop stars & I love her dearly. I hope you all love it!https://t.co/wMbzKjvP7s pic.twitter.com/kLUsDfGF79

