Así fue el momento que Luis Miguel bailó con su hija, Michelle Salas

El pasado 15 de octubre se llevó a cabo una fecha especial para Michelle Salas, hija de Luis Miguel, puesto que ese día se casó con el empresario venezolano Danilo Díaz.

Durante el evento, se produjo un momento emotivo cuando el Sol de México decidió acompañar a su hija.

Según han reportado medios de comunicación y redes sociales, el cantante mexicano entregó a su hija al altar y compartió un conmovedor baile con ella.

Se ha dicho que al evento importante también asistió con su actual pareja, Paloma Cuevas.

La boda fue seguida en redes sociales y se revelaron imágenes donde de manera borrosa aparecen Luis Miguel y Paloma disfrutando.

Uno de los momentos emotivo del evento fue cuando los novios bailaron y seguidamente Michelle también lo hizo con su mamá, Stephanie Salas.

No obstante lo que más llamó la atención fue cuando Luis Miguel se unió a la pista para bailar con su hija.

La canción elegida para el momento fue “The Way You Look Tonight” del cantante estadounidense Frank Sinatra. Este momento simbolizó una hermosa conexión entre padre e hija.

Esto sorprendió bastante, ya que se ha dicho Luis Miguel y su hija tenían una relación distante.