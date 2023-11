Usuarios en TikTok muestran al “doble” de Luis Miguel y su parecido revive la teoría del reemplazo en los escenarios

Desde que Luis Miguel anunció este año su nueva gira y dio su primer concierto en Argentina, en agosto pasado, varios usuarios en redes sociales han asegurado que la persona que se sube a los escenarios es su doble.

Esa situación ha dividido a los cibernautas. Los admiradores de “El Sol de México” lo defienden, mientras que sus detractores insisten que no es el verdadero artista quien se presenta en los conciertos.

Recientemente Luis Miguel confirmó que ofrecerá una gira de 15 conciertos en 2024 en España, país donde no actúa desde 2017.

Tras agotar las entradas para los dos conciertos previstos en julio de 2024 en Madrid, Luis Miguel anunció una gira por España que comenzará el 28 de junio en Córdoba y que recorrerá varias ciudades.

Los dos conciertos de Madrid, anunciados previamente, se celebrarán en el estadio Santiago Bernabéu el 6 y 7 de julio del 2024, para los que se agotaron rápidamente las entradas.

Sevilla el 30 de junio, el 3 de julio en Pamplona, el 10 en Murcia, el 13 en Roquetas de Mar, el 17 y 18 en Barcelona, en A Coruña el 21, Chiclana de la Frontera el 24 y Valencia el 27 son otras de las fechas, para finalizar la gira de “El Sol de México” con tres conciertos en el festival Starlite de Marbella el 31 de julio y 2 y 3 de agosto.

La gira que comenzó en agosto pasado en Argentina, continuará en 2024 por América y Europa. El primer concierto del año próximo será en Santo Domingo el 17 de enero.

Luis Miguel, nacido en Puerto Rico en 1970 aunque luego su familia se trasladó a México, es una de las voces más reconocidas de la música en español, con cerca de cien millones de discos vendidos y seis premios Grammy, entre otros muchos reconocimientos.

Reavivan polémica

Un nuevo publicado en TikTok reavivó la polémica de que Luis Miguel utiliza a “un doble” para que interprete sus éxitos durante la gira actual.

La cuenta del usuario Walter Esterelles en esa red social publicó un clip corto en el que aparece un hombre con características físicas idénticas a las de “El Sol de México” y provocó varios comentarios.

“Se parece más a Luis Miguel que Luis Miguel”, “A mí no me engañan, él fue quien cantó en Argentina”, “Se parece mucho, pero no es. Aun así, bien vestido nos engañaría a todos” y “Es el doble que sale en los conciertos”, indicaron algunos cibernautas tras ver el parecido del hombre con Luis Miguel.