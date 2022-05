Amber Heard asegura que las heces encontradas en la cama de Johhny Depp eran del perro del actor y que este tenía problemas por comer marihuana

Este 16 de mayo se reanudó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, donde la actriz continuó con sus declaraciones sobre las experiencias que vivió con el actor.

Recientemente Heard se defendió ante uno de los sucesos más desagradables y polémicos que comentó Depp cuando aseguró que encontró heces en su cama, presuntamente dejados por su exesposa.

Según la versión de Depp, el suceso ocurrió cuando la pareja ya estaba separada luego de una pelea que ocurrió en el cumpleaños número 30 de la actriz en el año 2016.

Depp se dirigía a su casa de Los Ángeles donde compartían sus pertenencias con Heard. En ese momento encontró “restos fecales humanos” en su cama. “Era tan raro y tan grotesco que solo pude reír”, afirmó Depp en su momento.

Amber Heard negó haber defecado en la cama del actor y explicó que realmente se trató de las heces de “Boo”, el perro raza Yorkshire Terrier de Johnny Depp.

Según la construcción de los hechos de Heard, ella y una amiga se estaban preparando para ir a un festival de música, y mientras se arreglaban para salir, “Boo” y otro perro de Heard llamado “Pistol” se subieron en la cama, momento en el que defecaron.

Heard también aseguró que el perro de Depp tenía “varios problemas estomacales de por vida”, esto a raíz de que el canino había comido varias bolsas de marihuana que presuntamente tenía el actor.

“Por supuesto que no lo hice. En primer lugar, no creo que eso sea divertido, no estaba, además, de humor para hacer bromas, ya que mi vida se estaba desmoronando“, explicó la actriz ante el jurado ubicado en el estado de Virginia.

“Acababa de ser atacada en mi 30 cumpleaños por mi violento marido, del que estaba desesperadamente enamorada y sabía que tenía que dejarlo”, dijo Heard explicando el contexto que rodeó la supuesta “broma de las heces fecales”.

Depp había aclarado durante su testimonio semanas antes que no era posible que las heces fueran de los perros, y que Heard los estaba “utilizando” para encubrir la “broma vengativa” que ella le realizó.

“Son yorkies de tamaño pequeño. Pesan alrededor de 4 libras cada uno, viví con esos perros. Me contagié del mal humor de Heard. No fueron los perros“, afirmó Depp.