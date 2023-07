Encuentran inconsciente a Johnny Depp en la habitación de su hotel y su banda Hollywood Vampires suspende show

La cancelación del concierto de Budapest del grupo estadounidense Hollywood Vampires se debió a que uno de sus integrantes, el actor Johnny Depp, estaba “inconsciente” tras una noche de fiestas, informó la prensa húngara.

“Lo que oímos fue que Depp estaba inconsciente y que no podía ni siquiera salir del hotel. También oímos que habían llamado a un médico para ver si sucedió algo más grave”, citó el tabloide Blikk el domingo 23 de julio a “una persona con informaciones sobre el caso”.

El portal recordó que el pasado 18 de julio el grupo, del que también es miembro el roquero Alice Cooper, canceló su actuación sin dar explicaciones concretas y sólo informando de que no tocaban por “circunstancias imprevistas”.

El mismo portal informó de que una de las posibles causas de la cancelación fue que el actor había perdido la conciencia antes del concierto después de una larga noche de fiesta y que por ello llamaron a un médico.

El grupo anuló también una actuación dos días más tarde en Eslovaquia debido a “condiciones inadecuadas”, pero sí subió al escenario el sábado en Polonia.

