Algunas de las series y películas que llegarán en enero del 2023

La llegada de cada mes trae consigo novedades del entretenimiento. De igual manera, y como suele ser costumbre en el inicio de cada año, las productoras audiovisuales se muestran listas para revelar al mundo las producciones que han trabajado.

Cara al 2023, son distintas las propuestas de series y películas que, a partir de remakes, secuelas y nuevas propuestas, prometen emocionar a las audiencias de todo el mundo.

En este caso, nos referimos a producciones que han sido trabajadas y que serán mostradas a través de plataformas de servicios por streaming como Netflix, HBO Max y Amazon Prime.

A continuación, le mencionamos varias de las producciones que verán la luz a partir de este primer mes de 2023 en Netflix:

Vikingos: Valhalla – Temporada 2

La historia se ambienta cien años después de la primera temporada y dará a conocer cómo se desarrolla el conflicto entre los vikingos y las fuerzas de poder inglesas. Para esta temporada aparecerán los personajes Leif Erikson, Freydís Eiríksodóttir y Harald Sigurdsson.

Los crímenes de la academia

Esta película nos muestra la historia de una academia militar a la cual llega el detective Augustus Landor a investigar una serie de asesinatos. A lo largo de las investigaciones lo acompañará un joven Edgar Allan Poe quien terminará por convertirse en escritor famoso.

Caleidoscopio

Esta serie se caracteriza porque los capítulos se pueden ver en cualquier orden y está basado en una película de atracos en el cual un grupo de ladrones ponen una marcha un plan de robo que ha sido planeado por más de veinte años.

Aquellos maravillosos 90

En esta producción cómica, secuela de la exitosa serie That 70’s Show, el matrimonio de Kitty y Red Forman reciben durante 1995 a su nieta quien se relaciona con un grupo de amigos que empiezan a darse cuenta de la vida entre la juventud y la adultez.

Ruido

La película mexicana aborda un tema sensible sobre las desapariciones de mujeres en la región. Presenta a Julia, una de las muchas madres que han perdido a sus hijas por la violencia, y quien de forma aguerrida buscará a la joven hasta encontrarla.

Los estrenos de HBO Max también se presentan como una nueva propuesta para las audiencias de todo el mundo. Estos serán algunos estrenos:

The Last of Us

Una de las series más esperadas es The Last of Us, la cual está basada en la exitosa saga de videojuegos con el mismo nombre. La historia presenta a Joel y Ellie, dos personas que se encuentran en medio de un apocalipsis mundial y quienes intentarán sobrevivir tanto de otros humanos como de zombies.

Velma

Basada en la historia de Velma Dinkley, esta serie animada busca rastrear parte de los orígenes del grupo Misterio a la Orden en la cual aparece el famoso can Scooby Doo.

Godzilla vs. Kong

La exitosa película de Warner que da forma al llamado “monsterverse” logró recaudar $468 millones en todo el mundo. Los usuarios podrán conocer más sobre esta fantasiosa historia que da a conocer la disputa entre los monstruos Godzilla y King Kong.

Bloodshot

Protagonizada por Vin Diesel, la película que fue estrenada en 2020 explora los orígenes de uno de los personajes del universo de Valiant Cómics.

Por otro lado, los estrenos de Amazon Prime también prometen una variedad de temas e historias. Algunas de las producciones que llegarán a la plataforma son:

En los márgenes

La película, protagonizada por Penélope Cruz, Juan Diego Botto, Christian Checa, entre otros, da a conocer la historia de tres personajes cuyas vidas se entrelazan a lo largo de 24 horas que parecen ser definitivas para su supervivencia. La narrativa presenta temas como el estrés económico, los afectos y la solidaridad.

La leyenda de Vox Machina – Temporada 2

Esta serie animada se ha convertido una de las más vistas de Amazon Prime. La segunda temporada mostrará al público una continuidad a la narrativa basada en un mundo fantasioso donde la lucha entre el bien y el mal se mezclan con tonalidades humorísticas.

Hunters – Temporada final

Otra de las series que han mantenido interesadas a las audiencias de Amazon de Amazon Prime durante los últimos años es Hunters, la cual trata sobre un grupo de nazis que tratan de conspirar para crear un Cuarto Reich en Estados Unidos a finales de los setenta. La historia se centra en un grupo de cazadores que intenta detener este movimiento autoritarito.

Una boda explosiva

Más allá del drama histórico o de las animaciones fantásticas, Amazon Prime también ofrecerá a su público una dosis de humor popular. Para enero de este año se presentará en la plataforma Una boda Explosiva, la cual muestra a una pareja que está a punto de casarse, pero cuya celebración se verá impedida cuando los asistentes a la misma son tomados como rehenes.