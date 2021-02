A qué hora es el Super Bowl LV y dónde disfrutarlo

El show de la NFL (National Football League) iniciará este domingo 7 de febrero en punto de las 5:30 p.m. (hora de Guatemala).

Los pronósticos apuntan que el favorito para ganar esta edición del Super Bowl 2021 será Kansas City, quienes se han distinguido por ser los campeones defensores. Aunque para ello deberán derrotar a Tampa Bay, quienes serán los primeros en jugar en su propio estadio y estarán comandados por el Quarterback Tom Brady.

Debido a la pandemia, el evento se disputará únicamente con 22 mil seguidores que estarán dentro del estadio. De ellos, 7 mil 500 serán médicos y personal de salud que han luchado para combatir el covid-19, mismos que fueron elegidos por los 32 equipos de la NFL.

El resto de los aficionados pagó una entrada que osciló entre los 5 mil 330 y los 22 mil dólares.

Uno de los eventos más esperados del Super Bowl es el prime show del medio tiempo. Para este año, el único artista que se encuentra confirmado es el canadiense The Weeknd. Aunque hay rumores que la cantante española Rosalía podría ser una de las invitadas, habrá que esperar a que se confirme.

Otros nombres tentativos para acompañar el show son: Daft Punk, Ariana Grande y hasta el colombiano Maluma. Tal parece que habrá que esperar al domingo para descubrir las sorpresas que tiene preparada la NFL para todos sus aficionados.

