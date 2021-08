Esto le dijo el campeón olímpico de Bádminton a Kevin Cordón

Luego de su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo el cuarto lugar mundial en bádminton, el atleta guatemalteco Kevin Cordón arribó este miércoles 4 de agosto al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Familiares y amigos del zacapaneco se apostaron en los alrededores del Aeropuerto, donde con pancartas y mensajes de motivación le dieron la bienvenida a su país.

Kevin Cordón cayó 2-0 ante el indonesio Anthony Sinisuka Ginting y perdió la oportunidad de colgarse su primera medalla olímpica y la segunda de Guatemala en la historia.

Luchó hasta el final ante un complicado rival asiático. Cordón es el cuarto mejor jugador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, del mundo.

“Muy contento de estar ya en Guatemala, fueron dos días y medio de vuelo desde que salí de la Villa Olímpica hasta Guatemala. Muy contento de estar en mi país”, manifestó el atleta en conferencia de prensa en la terminal aérea.

Dijo que le hubiera encantado traer una medalla para Guatemala, pero “solo Dios sabe por qué no se logró en esta ocasión”. Añadió que lo mejor que le pudo haber pasado es el haberse ganado el cariño y el corazón de los guatemaltecos.

Dijo por ahora que quiere descansar, estar con su familia y que se alineen sus sentimientos y pensamientos, ya después de eso regresará a la normalidad.

Durante la conferencia de prensa, el atleta resaltó que el danés Viktor Axelsen, quien obtuvo el oro individual de bádminton en los Juegos Olímpicos de Tokio, se le acercó y lo felicitó por la competencia hecha y por haber llegado a la semifinal.

#GraciasKevin l #KevinCordon va en este vehículo junto con compañeros del equipo de bádminton de Guatemala. La inspiración en la caravana. 📹Esbin García / Prensa Libre pic.twitter.com/kvvcgyPhJ4 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) August 4, 2021

“Algo que realmente me gustó, que me dijo de que no era solo haber llegado a semifinal, sino que había inspirado al mundo del Bádminton”.

También le dijo que en los países se dieron cuenta que sí se pueden ganar las cosas.

Añadió que Axelsen siendo campeón olímpico se tomó la molestia de romper el protocolo y decirle esas palabras. “Ahora él ya se ganó un admirador más”.

Es la cuarta participación de Kevin en Juegos Olímpicos, la primera fue en Beijing con 20 años, quedó entre los mejores cuatro del mundo. Se enfrentó en los dos últimos juegos al segundo y quinto mejor ranqueado de este deporte que le ha apasionado desde los 11 años.

El atleta guatemalteco se superó así mismo, cosa difícil para el ser humano en la cotidianidad. Del sufrimiento de Río, 2016 donde la rodilla le pasó la factura a Londres, 2012 donde comenzó a saborear las victorias en una justa olímpica.

En Tokio pudo graduarse con una medalla, pero su actuación hace olvidar por un momento que eso es lo más importante.