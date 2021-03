Selección de Belice fue interceptada por hombres armados en Haití

Los policías que escoltaban al equipo tuvieron que negociar con la banda armada para poder continuar su trayecto desde el aeropuerto hacia el hotel, adonde llegaron con seguridad, según informó la Federación de Fútbol de Belice en un comunicado.

“A pesar de ser escoltados por cuatro policías, el autobús del equipo fue detenido por el alboroto de insurgentes con rifles de asalto en motocicleta y la escolta policial estuvo forzada a negociar con ellos para que el autobús del equipo continuase su viaje al hotel”, narra el comunicado.

Los jugadores, “aunque agitados por la terrible experiencia, están seguros en su hotel”, afirma el comunicado, que también recoge una declaración del capitán Deon McCauley, que asegura que se vivieron momentos de “miedo intenso” durante el asalto.

La Federación aseguró que está en contacto con la FIFA y la Concacaf para “hacer lo posible” para llevar a los jugadores “a un lugar más seguro”.

El partido está previsto el próximo jueves 25 de marzo en el estadio Sylvio Cator de Puerto Príncipe y corresponde a la primera jornada del Grupo E de las eliminatorias mundialistas, en el que también están encuadrados Nicaragua, Santa Lucía y las Islas Turcas y Caicos.

Fantom 509 members, a terrorist group of masked police officers, stopped Belize's soccer team bus in Port-au-Prince. Police officers had to negotiate with the terrorists so they can allow Belize's team bus to leave. Belize's team traveled to Haiti to play them on Thursday. pic.twitter.com/ANRF72393l

— Onz Chery 🇭🇹 (@Onz_11) March 23, 2021