La suegra de Kobe Bryant acusa a su hija de abandonarla, echarla de casa y Vanessa responde

Después de ocho meses de la muerte de Kobe Bryant y de su hija Gianna en un trágico accidente de helicóptero, el pasado 26 de enero, una nueva confesión aparece y llena de polémica la vida de la familia de la estrella del baloncesto mundial.

Recientemente Sofía Urbieta, madre de Vanessa Bryant y suegra del exjugador de los Lakers, arremetió contra su hija y durante una entrevista de un programa de televisión, aseguró que está desamparada, que teme por su futuro económico y acusó a su hija como la responsable.

La suegra de Kobe dijo que Vanessa la abandonó y denunció el comportamiento de su hija al echarla de la casa y dejarla sin carro.

“Estábamos Natalia (hija mayor de Bryant), Vanessa y yo. Natalia dijo que no podía seguir viviendo en la casa familiar porque cada vez que bajaba al salón veía a su padre y a su hermana pequeña. Entonces mi hija preguntó que qué casa vendíamos. Poco después me dijo que tenía que salir de mi casa y que quería su carro. ¿Qué puedo hacer, no tengo a dónde ir? Vanessa solo dijo ‘Tú te las arreglas como puedas’”, afirmó la suegra de Kobe durante la entrevista.

La respuesta de Vanessa

La viuda de Bryant se pronunció a través de un comunicado en el que, de forma rotunda niega las acusaciones de su madre.

“Mi esposo y mi hija fallecieron inesperadamente y, sin embargo, mi madre tuvo la audacia de hacer una entrevista en televisión hablando negativamente de mí, mientras derramaba lágrimas por un auto y una casa que no estaban a su nombre”, se lee en el primer párrafo del comunicado.

Vanessa agregó más detalles sobre la relación con su madre. “Se ha quitado todas sus joyas de diamantes, ha vaciado el apartamento que le proporcioné y ha guardado los muebles para que parezca que no tiene mi apoyo. Mi esposo y yo la hemos apoyado económicamente durante los últimos 20 años, y sigo haciéndolo, además de su pensión alimenticia mensual. Contrariamente a informes anteriores, ella no ha estado presente físicamente ni nos ha apoyado emocionalmente a mis hijas y a mí después de que mi esposo y mi hija fallecieran. Ahora veo lo que es más importante para mi mamá y es más que doloroso. Espero que todo lo que está saliendo sobre nuestra relación personal termine aquí”, concluyó Vanessa.