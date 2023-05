Ricardo Arjona hace un homenaje al baloncesto y demuestra sus habilidades

En esta primera semana de mayo el cantautor Ricardo Arjona publicó un video donde, metido en un gimnasio, daba la noticia mientras observaba un juego de baloncesto. “Estaré en la cancha como cantautor. No lo logré como basquetbolista, expresó en una publicación que se hizo viral.

“El viernes (5 de mayo) vamos a estar en ese estadio, el de los Golden States. Y el domingo vamos a cantar en el de los Lakers“, anunció Arjona .

Antes del show el cantante publicó un video en el que viste la playera de los Warriors y una práctica de balonces con habilidad impecable.

Este equipo fundado en 1946 y actualmente compite en la serie de los playoffs de la NBA contra los Lakers. “En el mundo de Los Warriors, antes de cantar esta noche. Me quieren firmar. Me quedo?”, preguntó mientras encestaba con facilidad.

Watch @Ricardo_Arjona make it RAIN in the @warriors practice facility before his show 🏀 pic.twitter.com/W7rOq1A4Vg

— Chase Center (@ChaseCenter) May 6, 2023