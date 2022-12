“Estoy arrepentido”: joven admite que fue un error tatuarse el nombre de “Messi” en la frente tras la victoria de Argentina en el Mundial

Luego del histórico triunfo de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, miles de aficionados decidieron inmortalizar esta hazaña al realizarse distintos tatuajes en honor a la albiceleste.

El creador de contenido, a una semana de la consagración albiceleste, publicó en redes sociales un video en el que se le ve tatuándose la palabra “Messi” en su frente.

Sin embargo, todo parece indicar que Mike Jambs cambió su alegría por lágrimas al confesar que, tan solo días después de honrar a Messi con esta acción, se arrepiente de haberse hecho este tatuaje.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, el influencer colombiano indicó que en un inicio se sintió feliz por su tatuaje; no obstante, días más tarde se arrepintió de haber tomado esta drástica decisión.

“No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso”, confesó.

Asimismo, comentó que, luego de tatuarse la frente, recibió un sinfín de críticas en redes sociales e incluso algunas amenazas.

“Muchas personas me dijeron: ‘Te vas a arrepentir del tatuaje que te hiciste y vas a querer borrarlo’. Estuve feliz los primeros días, pero a todas las personas les tengo que dar la razón hoy”, sostuvo.

Para finalizar, Jambs también expresó su deseo por borrar el tatuaje de Messi que se hizo en la frente luego de que Argentina se consagrara como campeón del mundo en Qatar 2022.

“Me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrarlo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal”, estableció con tristeza.