Esta fue la apuesta que el portero de Polonia hizo con Lionel Messi sobre el penal que le atajó en el partido del Mundial

La selección de Argentina logró vencer a Polonia 2-0, y con ello obtuvo su pase directo a los octavos de final del Mundial de Qatar.

La albiceleste fue superior en el terreno de juego, y las anotaciones de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez son un reflejo del dominio que el equipo de Lionel Messi tuvo contra los polacos.

Sin embargo, hubo una figura importante en la selección de Polonia que se llevó los elogios de todos, y fue el portero Wojciech Szczesny.

Szczesny fue una de las figuras del partido, no solo por sus atajadas, sino por pararle un penal a Lionel Messi al minuto 36 de juego.

De hecho, el portero polaco contó un hecho curioso alrededor del penal de Lionel Messi.

Resulta que Szczesny había hecho una apuesta con el futbolista argentino con respecto a que si el árbitro iba a validar el tiro penal o no.

La información se conoce debido a que el portero habló con los medios luego de terminar el partido.

¡ATENCIÓN A LO QUE CONTÓ SZCZESNY! El arquero de Polonia reveló que apostó con Messi mientras el árbitro miraba la jugada en el VAR, que terminó cobrando penal. pic.twitter.com/8vW433OjRJ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2022

Szczesny aseguró que, cuando el arbitro fue al VAR para analizar la jugada que provocó el penal, se acercó a Messi y le dijo que le apostaría cien euros a que no iban a validar el tiro desde los once metros.

“Le aposté cien euros, a que el árbitro no iba a dar el penal, así que perdí una apuesta con Messi“, dijo Szczesny.

Wojciech Szczesny on his bet with Lionel Messi 😂🤣pic.twitter.com/kJhf4SU0Fh — SPORTbible (@sportbible) November 30, 2022

El portero aseguró que no sabía si hacer apuestas dentro del terreno de juego es permitido o no, y que, a pesar de haber perdido la apuesta, no iba apagarle cien euros a Messi.

Wojciech Szczesny really bet Messi that VAR wouldn't give the penalty 😅 pic.twitter.com/HHMiNNOESC — ESPN FC (@ESPNFC) December 1, 2022

“No sé si está permitido, tal vez me sancionen. No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero“, concluyó el guardameta polaco.