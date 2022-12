Esta es la conmovedora carta hacia Lionel Messi que le hizo su primera maestra previo a la final del Mundial

Los aficionados de la selección de Argentina continúan de celebración ya que su equipo se encuentra en la final del Mundial de Qatar 2022.

Ya sea en Qatar o en los alrededores del país sudamericano, la emoción de la población albiceleste se ha hecho sentir en todas partes del mundo, principalmente por las muestras de cariño que han hecho hacia su selección y que se han viralizado en redes sociales.

Uno de estos gestos que captó rápidamente la atención de los internautas fue una carta que escribió una señora hacia Lionel Messi. Pero lo que enterneció la situación era que la señora se trataba de la primera maestra que tuvo el argentino cuando era un niño.

Su nombre es Mónica Dómina, y afirma que fue profesora de Lionel Messi en la escuela General las Heras de Rosario, desde primero a tercero de primaria.

Dómina dio sus declaraciones al programa Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y aseguró que siente orgullo al ver cómo su alumno llegó tan lejos.

También agregó que el barrio donde creció Lionel Messi se encuentra actualmente “vestido de celeste y blanco”, debido a la euforia que supone que el argentino haya llegado a la final del Mundial, además de empatar con Mbappé como máximo goleador del torneo.

DE PUÑO Y LETRA:"ANTES DE MORIRME ME GUSTARÍA ABRAZARTE"❤️ La emotiva carta que la primera maestra de Messi le escribió a Leo a horas de la final del mundo en @SuperDeporRadio🗨️"Me gusta que puedas expresar tus sentimientos.."✍️ ⚠️@golgigli @morenabeltran10 @JPVarsky @DiarioOle pic.twitter.com/xsCBOncDnN — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) December 16, 2022

“La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Dije, ‘le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue’. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”, dijo Dómina en el programa radial.

#Qatar2022 | Mónica Dómina, la primera maestra de Lionel #Messi, le escribió una emotiva carta en la previa de la final ante #FRA 🗣️"Gracias por darnos felicidad. Supiste llevar a tu grupo al lugar donde está. Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final" 🥲🇦🇷 pic.twitter.com/tugJ84InSO — doble amarilla (@okdobleamarilla) December 16, 2022

Carta

Hola Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Y gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos. Nunca cambies. Sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias.

Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos, porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está. Verte feliz es mi felicidad. Me gusta que puedas expresar tus sentimientos. Gracias por tu gloria.

[Deportes] La conmovedora carta de la primera maestra de Messi: “Nunca te pude hacer pronunciar las eses” pic.twitter.com/5S33J56r1O — ⚓ Billy Budd ⚓ (@_Pastel) December 16, 2022

Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, de puro honor. Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte.

Te queremos.