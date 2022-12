El gesto que Hajime Moriyasu tuvo con sus aficionados tras la eliminación de Japón en el Mundial y que se viralizó en redes sociales

La selección de Japón fue, sin duda, una de las que más captó la atención de todos durante su paso por el Mundial de Qatar 2022.

El equipo de la Tierra del Sol Naciente logró un buen rendimiento en el terreno de juego, y demostró estar a la altura de las naciones más experimentadas del fútbol.

Además, los nipones impactaron no solo por terminar en primer lugar de la fase de grupos, sino por derrotar a dos campeonas del mundo como lo son España y Alemania.

Por tanto, su eliminación en los octavos de final por parte de Croacia en la tanda de penales resultó ser un episodio triste en la competición.

Esto se dejó ver por parte de Hajime Moriyasu, director técnico de los japoneses, quien llamó la atención de todos luego del partido contra Croacia por un gesto que tuvo con sus aficionados.

El momento fue captado en video, y muestra cómo el entrenador de Japón se despide de sus aficionados con una reverencia, en señal de agradecimiento a los hinchas que apoyaron a la selección asiática.

Además, dicha reverencia también significó una disculpa por parte del técnico japonés, por la derrota que sufrió su equipo contra los croatas.

Japan manager Hajime Moriyasu bowed in appreciation to the fans who traveled all the way to Qatar to support their team 🇯🇵

Respect! ❤️ pic.twitter.com/zokP53cCoC

— ESPN FC (@ESPNFC) December 5, 2022