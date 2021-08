Messi deja al Barcelona: 5 claves que explican la anunciada salida del goleador argentino del club catalán

La historia de Messi en el FC Barcelona llega a su fin.

Luego de 21 años en el club catalán, el goleador argentino no renovará su contrato, pese a que ambas partes ya tenían un preacuerdo y solo faltaban los últimos detalles.

Algo pasó en las últimas horas.

El FC Barcelona se limitó a informar que la renovación “no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales“.

“Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club”, indicó.

“El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional”.

Messi no ofreció ninguna declaración de manera inmediata.

Según fuentes del diario catalán Mundo Deportivo, “el delantero argentino está en shock” y no tiene planes de ofrecer ninguna reacción.

Pero ¿qué fue lo que impidió la continuidad de una de las relaciones más exitosas del fútbol mundial?

1. La ruptura de 2020

Getty Images Messi debutó en 2003 en el primer equipo del FC Barcelona, a los 16 años.

Messi lo ganó todo con el Barça: 10 títulos de La Liga, 4 de la Liga de Campeones, 7 de la Copa del Rey, 3 de la Supercopa de Europa y 3 del Mundial de Clubes.

A nivel personal, se despide como el máximo goleador del club, con 672 tantos, además de que en 6 ocasiones se llevó el Balón de Oro.

Parecía que la carrera de Messi, hoy de 34 años, tenía que finalizar con el retiro del argentino con la camiseta “culé” que ha defendido desde los 13 años.

Sin embargo, Messi ya no estaba feliz en el equipo.

“Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros”, reprochó a la directiva el año pasado, luego de comunicar su intención de marcharse.

“El presidente [Josep María Bartomeu] siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, expresó en una entrevista con el sitio Goal.

Para evitar una disputa legal, el argentino optó por quedarse a disgusto y no luchar contra “el club de mi vida”.

2. La compleja negociación del sueldo

Getty Images Messi ha marcado 672 goles con el FC Barcelona, más que cualquier otro jugador del club.

La salida de Josep María Bartomeu y la llegada de Joan Laporta a la presidencia del club catalán cambiaron las perspectivas de Messi.

El jugador se mostró más conforme con el proyecto de Laporta y las promesas de mejora del equipo.

En esta temporada, el equipo no pudo lograr todos sus objetivos: ganó la Copa del Rey, pero quedó tercero en La Liga, perdió la final de la Supercopa de España y fue eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones.

A pesar de ello, Messi y Laporta aseguraron que tenían un preacuerdo para firmar la 11ª renovación de contrato.

Los problemas financieros del club complicaron todo.

Como otros equipos, el FC Barcelona se encuentra en dificultes económicas derivadas de la baja de ingresos por la pandemia de coronavirus.

Messi había acordado reducir su salario a la mitad de lo que ganaba, unos US$165 millones según reportes de la prensa deportiva, y quedarse en el FC Barcelona hasta 2026.

El argentino regresó a Barcelona después de unos días de vacaciones y este jueves debía firmar su nuevo contrato.

Pero no fue así.

3. El tope salarial lo hizo imposible

Reuters El club dirigido por Joan Laporta aludió a las limitaciones que impone La Liga.

Renovar a Messi implicaba que el Barça elevara su presupuesto de pago a jugadores y sobrepasar el tope de gastos que le permite La Liga española.

Éste se determina a través de los ingresos generados, que en la pandemia fueron menores.

Mientras que en la temporada 2020-21 tuvo un tope de casi US$600 millones, para la próxima temporada solo le fue autorizado un gasto de casi US$410 millones.

Entonces, la firma del contrato de Messi dependía de las salidas de jugadores que permitirían financiar los sueldos del capitán argentino.

En este escenario, el club indica en su comunicado este jueves que hubo “obstáculos económicos y estructurales”, aludiendo a la “normativa de La Liga española”, es decir, el tope salarial.

No hubo una respuesta inmediata de La Liga a ese señalamiento.

4. La inyección de capital que rechaza el Barça

Reuters El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha dicho que ningún club está exento del tope salarial.

En medio de las negociaciones, el miércoles se anunció un acuerdo entre La Liga y la firma de inversión de capital CVC Capital Partners.

El pacto, que aún debe ser ratificado por la asamblea de clubes en los próximos días, inyectaría unos US$3.000 millones al fútbol español, de los cuales 90% se repartiría entre los clubes.

Aunque solo una fracción (15%) podría usarse para financiar salarios, el capital permitiría ampliar el tope salarial de los clubes.

Si bien el ingreso de capital no liberaba por completo al club de sus problemas salariales, los analistas especulaban que era una vía para destrabar la contratación de Messi.

Para el FC Barcelona no era una opción, pues informó este jueves -horas después del anuncio sobre Messi- que se opone al pacto.

“El club considera inapropiado la firma de un contrato de medio siglo ante las incertidumbres que siempre rodean el mundo del fútbol”, señaló el Barça.

5. Messi pedía más que dinero

Getty Images

A pesar de que Messi estaba satisfecho en el aspecto económico para seguir con el FC Barcelona, también había otras peticiones que el club no pudo darle.

La prensa española asegura que el argentino pidió el fichaje de su compatriota Cristian Romero, pero el club no ha pudo cerrar el acuerdo por el defensa.

En las últimas semanas contrataron a Sergio Agüero y Memphis Depay, pero Messi había argumentado que no era suficiente para tener un equipo competitivo.

Laporta anunció una comparecencia ante la prensa para este viernes en la que el presidente del club abundará sobre el anuncio que causó un sismo en el fútbol mundial.

¿A dónde se va?

A pesar de los anuncios, el analista Andy West dice que tal vez no sea el final de la relación de Messi con el FC Barcelona.

“De hecho, más que una declaración final y definitiva, en realidad es un movimiento táctico muy arriesgado en el juego de poder del club con La Liga”, dice el experto en el fútbol español a BBC Sport.

“Quizás podamos volver a ver a Lionel Messi con la camiseta del Barcelona después de todo”.

Desde el año pasado, cuando anunció su intención de marcharse a otro club, tanto el Manchester City como el París Saint Germain fueron los dos clubes más señalados como posible destino del goleador argentino.

Si bien esas posibilidades se vuelven a abrir tras el anuncio de este jueves, el club inglés acaba de presentar a su nuevo delantero estrella, Jack Grealish, quien portará la camiseta 10 la próxima temporada.

Messi también ha dicho que siempre ha tenido la “ilusión” de vivir en Estados Unidos y jugar en la MLS.

Sea cual sea su futuro, en este momento Messi es un jugador libre, pues su contrato expiró el 30 de junio.