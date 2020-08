WhatsApp limitará los stickers con movimiento por esta razón

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que constantemente es utilizada por multitudes en el mundo y sus desarrolladores trabajan en mejoras del servicio.

Los stickers llegaron a WhatsApp a hasta finales de 2018 como una nueva alternativa para compartir en los mensajes.

La aplicación permitió el uso de simples calcomanías y debido a su constante uso, implementó los stickers con movimiento, a principios de julio pasado.

Esa modalidad fascinó a los usuarios, quienes comenzaron a saturar el servicio con cada mensaje.

Siempre que se incorpora alguna funcionalidad, los desarrolladores han efectuado pruebas masivas. Sin embargo, las malas prácticas se les escapa de las manos y debido a que, varios usuarios han creado y compartido stickers en movimiento de películas completas, ha generado inestabilidad en la aplicación y en algunos dispositivos.

Para frenar el uso irresponsable de los stickers animados, WhatsApp implementó un nuevo límite para estos elementos que consistirá en 1MB.

“WhatsApp ha introducido recientemente un nuevo límite para enviar calcomanías animadas: cuando son demasiado grandes, no se enviará o reenviará, por lo que los usuarios no podrán compartir calcomanías de manera irresponsable. El límite de tamaño puede variar según la plataforma, pero generalmente es de 1 MB por etiqueta”, publicó WABetaInfo, sitio web que se especializa por la investigación y divulgación de las novedades de WhatsApp.

Note that the possibility to import custom stickers is not available yet officially. https://t.co/Hevo9ia1eq

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 1, 2020