Qué modelos de celulares se quedarán sin WhatsApp a partir de este martes 9 de mayo

WhatsApp es una red de mensajería utilizada por millones de personas en el mundo; sin embargo, si usted cuenta con un dispositivo Android o iPhone que ya tiene machos años y todavía funciona, entérese si se quedará sin WhatsApp.

Esta plataforma de mensajería instantánea supera los cuatro mil millones de usuarios activos al mes, quienes intercambian una gran cantidad de textos, videos o documentos.

ElComercio.pe destacó que mediante esta herramienta que pertenece a Meta, el usuario puede intercambiar archivos multimedia con un peso máximo de 2GB, crear stickers sin la necesidad de un programa desde tu iPhone, editar mensajes si te equivocaste al redactar o hasta hacer una llamada con 32 personas, sin límites de tiempo y a larga distancia.

La publicación detalló que los días están contados y a pesar de que WhatsApp sigue sumando una serie de nuevas funciones y herramientas como la posibilidad de publicar audios en tus estados, enviar mensajes de voz que solo se escuchen una vez, crear stickers con cualquiera de tus fotos sin la necesidad de programas alternos, algunos smartphones, en especial con sistema Android, se quedarán sin poder usar la aplicación a partir de este martes 9 de mayo 2023 debido a que su móvil es demasiado antiguo, es decir, más o menos del año 2012 y tiene un software obsoleto que hace que no pueda correr WhatsApp.

Recuerde que el cierre definitivo de la aplicación en su móvil puede registrarse en cualquier momento ya que no hay un aviso y no podrá enviar mensajes, recuperar tus stickers o pegatinas, visualizar las notificaciones, ni tampoco recibir llamadas entre otras limitaciones.

¿Y la copia de seguridad o el back up con todas sus fotos? La publicación explicó que si bien se suele detener repentinamente todas las funciones de WhatsApp, lo mejor será que revise el listado completo para así no perder archivos y se quede sin esta útil herramienta que es esencial en nuestros dispositivos móviles. Conoce la lista completa.

Listado de celulares

Asegúrese de no perder sus conversaciones o hacer una copia de seguridad de esta plataforma.

Entre el listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp están marcas como Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo y otras marcas, e incluso los mismos iPhone de Apple.

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

Tome en cuenta que en el caso de los iPhone (con sistema iOS), celulares de la marca Apple, estos son los modelos que ya no tendrán WhatsApp. Hasta ahora no se han mencionado a las tabletas, ya que estas antes no contaban con la aplicación y solo se podía acceder mediante WhatsApp Web. Modelos que se verán afectados: iPhone 6S, iPhone SE y iPhone 6S Plus.

¿Por qué estos celulares se quedarán sin WhatsApp? hay una explicación y tiene que ver con el año en que salió su smartphone.

Una de las causas por las que estos smartphones se quedarán sin la aplicación de mensajería es porque su sistema operativo ya no se actualizará y solo los celulares que tienen Android 4.1 o inferior ya no contarán con WhatsApp.

Aunque sea posible que pueda ver las notificaciones de los mensajes, pero responderlos será imposible; además, no podrá recibir llamadas o videollamadas, ni chatear o recuperar stickers.

Lo que puede hacer será actualizar su smartphone a la versión de Android más reciente o adquirir uno con el software actual.

No es necesario contar con Android 13. Por lo que vale lo mismo si tiene Android 8, Android 9, Android 10, Android 11 o Android 12.

Tome en cuenta que en el caso de los iPhone deberá ir a los ajustes del móvil y anda a General. Ya que aquellos equipos que tienen iOS 12, iOS 11 o iOS 10 no podrán actualizar la aplicación.

En ese punto revise el estado en el que se encuentra su aparato de Apple. En caso haya una actualización pendiente, pulse en “Actualización de software”.

Posiblemente pueda actualizar hasta iOS 16.4.1, la última que ha llegado a los celulares iPhone, o una como iOS 15, iOS 14 y hasta iOS 13.

Si ve que su dispositivo no actualiza, no podrá hacer demasiado y lo mejor será cambiarlo. Cuando WhatsApp se actualice, su teléfono móvil antiguo ya no podrá recibir mensajes, tampoco podrá enviarlos, ni podrás realizar llamadas o videollamadas.

La publicación estimó que todavía hay muchos usuarios que utilizan dispositivos móviles muy antiguos, como por ejemplo: el Samsung Galaxy S8, Motorola Moto Z2 Force y Huawei Mate 10, equipos que salieron al mercado en el 2016 o 2017 y solo tienen hasta cuatro años de actualización, significa que solo son compatibles hasta la versión de Android Pie y Android 10, por esta razón es que Android 13 no ha despegado como Google quería.