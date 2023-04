WhatsApp anuncia función multi dispositivos y usuarios podrán usar su cuenta en varios móviles a la vez

Hasta ahora esta opción se podía llevar a cabo con la versión WhatsApp Web, tabletas y aplicaciones de escritorio, pero no en diversos teléfonos inteligentes a la vez.

Se trata de una función muy solicitada por los usuarios, señala WhatsApp en su blog: “Ahora puedes vincular tu teléfono con hasta tres dispositivos adicionales, de la misma forma en que vinculas WhatsApp en navegadores web, tabletas y computadoras de escritorio”.

El máximo siempre será cuatro dispositivos, pero ahora los usuarios podrán elegir entre ellos dos, tres o cuatro móviles.

“A partir de hoy, puedes iniciar sesión en la misma cuenta de WhatsApp hasta en cuatro teléfonos”, resume en su página de Facebook Mark Zuckerberg, fundador de Meta.

Según la red de mensajería, cada teléfono vinculado se conecta con WhatsApp de forma independiente, lo que garantiza que tus mensajes personales, contenido multimedia y llamadas estén cifrados de extremo a extremo.

Además, si el dispositivo principal está inactivo durante un período prolongado, automáticamente se cierra la sesión en todos los dispositivos vinculados.

🥁 Drumroll please…

Now you can use the same WhatsApp account on multiple phones 📱📞 ☎️ 📲

Link up to 4 other devices to your account so you can easily switch between phones without signing out and pick your chats up right where you left off. pic.twitter.com/Loqa30EgHk

— WhatsApp (@WhatsApp) April 25, 2023