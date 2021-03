Esto es lo que se sabe de la función de WhatsApp y las copias de seguridad en la nube que se activarán con contraseñas

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo trabaja constantemente en la implementación de opciones para facilitar la comunicación de sus usuarios y este lunes 8 de marzo, sitios especializados reportaron que trabaja en aumentar la seguridad de sus copias de seguridad que se almacenan en la nube.

WABetaInfo es una entidad que se dedica a anunciar y difundir los avances en los que trabaja WhatsApp, así como de corroborar todo el desarrollo que la compañía ejecuta.

De acuerdo con la información publicada por WABetaInfo en su cuenta oficial de Twitter, se reveló que WhatsApp está trabajando en una nueva función de protección con contraseña que cifrará las copias de seguridad del chat, haciéndolas accesibles solo para el usuario.

Aunque la compañía no lo ha anunciado de forma oficial, WABetaInfo informó sobre la nueva función y el progreso en que se encuentra. Además, compartió capturas de pantalla de cómo podría mostrarse a sus usuarios.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp. It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

De acuerdo con la información que se publicó en las imágenes, se reveló que próximamente WhatsApp permitirán aplicar cifrado a todas sus copias de seguridad en la nube y la función se activará para dispositivos con sistema operativo iOS y Android.

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it's not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.

The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021