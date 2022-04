Estas son las imágenes de la nave espacial destruida encontradas por la NASA en Marte

La NASA acaba de confirmar, a través de su unidad de vuelo llamado Ingenuity, que acaba de encontrar los restos de una nave espacial sobre la superficie de Marte.

Sin embargo, la compañía aseguró que no se trataba de algún resto de material de origen alienígena, sino que es el vehículo que transportó a la unidad de reconocimiento (Rover) Perseverance, que llegó al planeta el 18 de febrero de 2021.

EL objetivo del Perseverance era el reconocimiento del área y buscar posibles indicios de vida inteligente, ya sea que vivan actualmente o de alguna señal de vida pasada en Marte. Sin embargo, hasta la actualidad, no ha presentado señales.

Según informa la NASA, en las imágenes se puede observar el paracaídas que ayudó al Perseverance a mitigar el impacto a tierra, así como la carcasa con forma de cono que protegía al rover de las altas temperaturas al momento de entrar en contacto con el planeta.

Teddy Tzanetos, jefe del equipo de Ingenuity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California explicó el procedimiento de Ingenuity para tomar las fotografías panorámicas del planeta rojo.

We spy with our little eyes…rover landing gear!

During the #MarsHelicopter’s 26th flight, it took photos of the entry, descent, & landing gear @NASAPersevere needed to safely land on Mars. You can see the protective backshell & massive dusty parachute. https://t.co/1r5uoc5FyM pic.twitter.com/ePlEASIrr0

— NASA JPL (@NASAJPL) April 27, 2022