El Modo Oscuro de WhatsApp está listo, pero aún no hay fecha oficial para su lanzamiento

WhatsApp finalmente lanzará la tan esperada función de Modo Oscuro y, según los informes recientes, algunos de sus usuarios ya la han probado.

De acuerdo con los últimos reportes que presentó WABetaInfo, un blog especializado en el desarrollo de WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Facebook está trabajando para implementar el modo oscuro.

WABetaInfo también reportó que la función de Modo Oscuro está lista para algunos usuarios que utilizan la versión Beta de Android. Además, aseguró que en sistema iOS también está casi listo para su lanzamiento, pero aún está en proceso e inestable.

The iOS dark theme is ready, except for:

No status updates cell.

WhatsApp Settings > Profile cells.

Phone number, About, Business details cells in Contact info.

Encryption cell.

Contacts list cells.

Storage Usage cells.

Cells in Backup section.

Wrong group description cell color.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 19, 2019