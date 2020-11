¿Cómo iba a ser el PlayStation 5? Sony quería una consola más grande y juegos mucho más caros

La fecha del lanzamiento del PlayStation 5 se acerca. Sin embargo, se reveló cómo era originalmente el diseño de la consola, el cual es muy diferente al que llegará a las tiendas la próxima semana.

En una entrevista con The Washington Post, Yujin Morisawa, diseñador de la consola, explicó que originalmente el tamaño iba a ser mucho más grande del que se fabricó, que mide 390 mm x 104 mm x 260 mm. “Sabía que iba a ser más grande, porque tenía que alojar mucha potencia, así que calculé cuánta ventilación necesitaría y cuánto espacio requería el disipador (…) Es curioso que el departamento de ingeniería fueran quienes me dijeran que era demasiado grande. Así que lo reduje un poco desde los primeros diseños”, explicó.

EL verdadero motivo por el cual los ingenieros decidieron reducir su tamaño fue porque tanto el ventilador como el disco SSD (unidad de almacenamiento de datos del ordenador), no ocupaban el espacio que habían previsto.

El diseño que había previsto Morisawa era “más filosófico que pragmático”, y era lo que quería transmitir en la forma única. Este tiene un concepto de más de “cinco dimensiones: (…) como un campeón del mundo, guerrero y piloto”, expresó el diseñador. Para que el jugador tenga la capacidad técnica de transportarse de un juego a otro de forma casi instantánea.

