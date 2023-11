Valorant: Indonesia vence a Perú en el torneo universitario mundial Red Bull Campus Clutch

En una final reñida Estámbul, en Turquía vivió el encuentro final entre Zen eSports de Perú y Garuda, de Indonesia. Ambos equipos avanzaron posicionándose entre los favoritos en esta tercera edición del campeonato universitario mundial de Valorant en el Red Bull Campus Clutch.

En el evento participaron 170 estudiantes del mundo y que representan a 34 equipos. El Volkswagen Arena de Estambul (Turquía) fue el escenario que vio desfilar a cada uno de los equipos.

Las fases de grupos se llevó a cabo el martes y miércoles 21 y 22 de noviembre, seguidas por los 16 mejores y los cuartos de final el jueves 23 de noviembre, y las semifinales y la gran final este viernes 24 de noviembre. República Checa y Francia se quedaron en semifinales y avanzaron Garuda de Indonesia y Zen ESports de Perú.

Perú ganó el tercer mapa y con eso puso fin al récord invicto del equipo de Garuda, el marcador fue 2-1, el equipo de Garuda aún tenía la ventaja y se empezó el cuarto mapa en el que venció Indonesia 3-1, después de cuatro horas de juego.

Ahora los integrantes de Indonesia recibieron la suma de 20 mil euros (Q171 mil).

