Científicos captan un rayo azul en la tierra desde el espacio

Investigadores de la Universidad de Valencia, científicos daneses, noruegos y del Image Processing Laboratory captaron un fenómeno natural desde el espacio.

Este fenómeno se trata de un rayo azul que fue fotografiado desde el momento en que se forma hasta que se propaga por la estratosfera del planeta tierra.

¿Por qué se forman?

Lo que se conoce “rayos” durante una tormenta se forman ya que en el proceso se genera movimiento ionizador de los componentes de la atmósfera, lo que provoca una separación de cargas eléctricas.

Esto ocasiona poderosas descargas que se desplazan entre las nubes, pero también de la nube a tierra o de la tierra a la nube. Es decir, que los rayos pueden caer o subir desde la tierra.

Este descubrimiento se publicó como portada del primer número de 2021 de la revista Nature. El equipo internacional está formado por investigadores del National Space Institute (Technical University of Denmark – DTU Space, Denmark), el Birkeland Centre for Space Science (Department of Physics and Technology University of Bergen, Norway) y el Image Processing Laboratory de la Universidad de Valencia.