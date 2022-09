Esta es la nueva fecha y hora del lanzamiento de la misión lunar no tripulada Artemis I de la Nasa

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA en inglés) preparará este próximo 3 de septiembre el segundo intento de lanzamiento de la misión lunar no tripulada llamada Artemis I.

Esta misión, considerada como “histórica”, tiene como objetivo no solo poner a prueba el cohete SLS (Space Launch System), de 98 metros de altura (322 pies), sino también expandir el espectro de posibilidades para futuras exploraciones espaciales.

El SLS tiene un costo de US$4 mil 100 millones y tendrá en su interior a la nave Orión, que orbitará alrededor de la luna en un periodo de seis semanas.

La ventana de lanzamiento de Artemis I será de dos horas e iniciará a las 12.17 hora de Guatemala (18:17 GMT).

En caso de que factores externos como condiciones del clima o desperfectos mecánicos afecten el lanzamiento de la misión. La próxima fecha que se tiene fija es el 5 de septiembre.

Sin embargo, Los meteorólogos de la Fuerza Espacial de los EE. UU. realizaron un pronóstico para el 3 de septiembre, y afirmaron que habrá un 60% de condiciones climáticas favorables, porcentaje que mejorará en el transcurso del día.

Watch #Artemis I launch to the Moon! The broadcast will begin Saturday, Sept. 3, at 12:15pm ET (16:15 UTC) on our Twitter, YouTube, Twitch, Facebook, Daily Motion and https://t.co/ieGQx2G190.

More on how to watch the launch, ask questions and participate: https://t.co/PARh9Hvnk4 pic.twitter.com/zyc42xSaXj

— NASA (@NASA) August 31, 2022