Elon Musk anuncia que restablecerá las cuentas suspendidas en Twitter de varios periodistas

Reporteros del New York Times, CNN y el Washington Post estaban entre los que vieron bloqueadas sus cuentas el jueves por la noche, luego de que Musk los acusara de compartir datos de su ubicación.

Pero en medio de las crecientes críticas, el empresario le preguntó a los usuarios de Twitter qué hacer a continuación.

La encuesta arrojó que casi 59% de los 3,6 millones que participaron votaron por levantar la prohibición de inmediato.

“La gente ha hablado. A las cuentas que revelaron mi ubicación se les levantará la suspensión ahora”, tuiteó.

Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time

— Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022