“Yo no puedo proteger a ninguno”: fiscal general Consuelo Porras habla sobre casos que involucran a Giammattei y salida y cambios en fiscalías

La jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, acudió este miércoles 6 de abril a la entrevista con la Comisión de Postulación para Fiscal General del MP, y fue abordada por periodistas para tratar varios temas de coyuntura, como las investigaciones en casos que involucran al presidente Alejandro Giammattei.

Al ser consultada sobre si ella protegía a Giammattei -señalado de recibir sobornos cuando buscaba la presidencia de la República- la fiscal respondió que tanto el presidente, el vicepresidente y cualquier otro ciudadano, están sometidos al conocimiento de la leyes.

“Ninguno estamos sometidos al conocimiento a las leyes, ninguno escapa al conocimiento de la ley y yo no puedo, absolutamente, proteger a ninguno”, dijo la fiscal a los periodistas.

Reiteró que quien conoce los casos son los fiscales. “Yo no puedo proteger a ninguno, porque si yo fuera la investigadora, pregúnteme eso”, respondió.

Al ser consultada sobre una directriz en dónde se asegura que nada pasa en el MP sin que ella lo sepa, afirmó que no es una orden expresa.

“El hecho de que la Feci -Fiscalía Especial contra la Impunidad- tenga una competencia definida y dependa del fiscal general, por la especialidad de la fiscalía, eso no quiere decir que tenga instrucción precisa de hacer o no hacer. Ahí la independencia de cada fiscal”, apuntó la fiscal general.

Al consultare uno de los periodistas sobre por qué no avanzaban investigaciones al partido Vamos, por los más de 20 asesores extranjeros que no se reportó ante el Tribunal Supremo Electoral, y si ella protegía al presidente Giammattei, la fiscal respondió que la pregunta conllevaba una afirmación que no podía admitir y que como el comunicador estaba asegurando algo, tenía que tener pruebas.

También se le cuestionó sobre cómo buscaba la relección si hay percepción de las personas de que no confía en su trabajo, porque no se ha investigado al presidente Giammattei ni se hizo nada cuando al entonces mandatario Jimmy Morales se le vinculó con la muerte de las 56 niñas en el incendio del Hogar Seguro y respondió: “Todos los casos en el MP tienen asignados fiscalías especializadas, ningún caso investiga directamente la fiscal general y consecuentemente son los fiscales responsables, y por mandato de ley, los directores de la investigación, quienes tienen a su cargo la investigación y la decisión de cada caso en particular”.

La salida de Juan Francisco Sandoval

En cuanto a la salida de Juan Francisco Sandoval de la Feci, la fiscal respondió: “Las causas del despido del señor Sandoval están siendo discutidas ahora en el Tribunal Laboral, ahí están pueden ustedes acceder y realmente verificar”.

Traslados en fiscalías

En cuanto al traslado de fiscales de una agencia a otra, Porras puso como ejemplo el caso de Stuardo Campo, quien fue removido de la Fiscalía contra la Corrupción para que dirigiera al de Tráfico Ilícito de Migrantes.

“En cuanto al traslado de licenciado Campo obedeció a que era importante, porque una agencia internacional me pidió que estuviera frente a la Fiscalía de Migrantes una persona con altos conocimientos, porque el abordaje del tema era muy importante”, afirmó Porras.

En el caso del traslado del fiscal Rafael Curruchiche, quien muchos años dirigió la Fiscalía de Delitos Electorales y luego fue nombrado al frente de la Feci, en lugar de Sandoval, la fiscal expresó que quitarlo de una fiscalía y trasladarlo a otra fue necesario por su experiencia, capacidad, porque él iba a prestar un servicio útil también para la población.

Negó que los casos de investigación no avancen y pidió a los periodistas que se acerquen a las fiscalías, al sistema informático del MP.

Más de 2 millones de casos

Porras también dijo a los periodistas que, frente a los decanos de las universidades, de la Comisión de Postulación, iba a mencionar que casi han conocido y sacado aproximadamente dos millones de casos.