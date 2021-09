VIDEO | ¿Qué se sabe del asesinato de Ximena Villela Carrillo? La joven cuyo cuerpo apareció al lado de una carretera en Barberena, Santa Rosa

Este día se ha viralizado en redes sociales el caso del asesinato de Ximena de los Ángeles Villela Carrillo, de 19 años, cuyo cuerpo fue localizado la noche del lunes último con impactos de bala en el kilómetro 51 del libramiento de Barberena, Santa Rosa.

De acuerdo con información del ministerio público, el cadáver estaba a la orilla de la carretera en el carril que conduce de Guatemala hacia Santa Rosa, mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses explica que la causa de muerte fueron las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Medios locales señalaron que familiares de Villela se presentaron a la morgue de Cuilapa, Santa Rosa, para identificarla; además, relataron que vivía en Villa Nueva y que ese día había salido con su pareja para almorzar.

Llama la atención que el 4 de octubre de 2019 se activó una alerta Alba-Keneth para Villela, quien en ese entonces tenía 17 años, pero esta fue desactivada tan solo un día después.

Mientras tanto, el ministerio público mantiene los datos de la investigación bajo reserva y hasta el momento no han emitido ninguna orden de captura, mientras los familiares y amigos de Ximena exigen justicia.

Hoy le arrebataron la vida a mi prima Ximena, de la manera más brutal y cobarde, NO ES JUSTO! NO SE VALE,NADIE MERECE MORIR ASÍ! Justicia para todas las mujeres que hoy ya no están, para todas las mujeres que salieron de su casa y nunca volvieron #JusticiaParaXimena #NiUnaMenos pic.twitter.com/B8Pi9kSbXi

— Gabriela (@Gabrieladl__) September 22, 2021