VIDEO | Autoridades Indígenas de Santa Cruz del Quiché aseguran que Alejandro Giammattei está beneficiando con la vacuna del covid-19 a los que no han protestado en su contra

Dicha solicitud fue de la Alcaldía Indígena de ese municipio al presidente Alejandro Giammattei. Aseguraron que el mandatario está beneficiando con la vacuna del covid-19 a los grupos que no han manifestado en su contra.

Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché expresó que es un claro mensaje el que está enviando el presidente, para quienes no hablen en su contra serán privilegiados. “A los que alzamos la voz contra la corrupción se nos castiga y no debe ser así. Colocar la vacunación exclusiva para vecinos de un municipio no es correcta; la vacuna contra el covid-19 debe de llegar a todos los municipios de Quiché”, afirmó.

Por su parte Francisco Pérez, alcalde de Santa Cruz del Quiché dijo podrían iniciar acciones legales en contra de las autoridades de salud de Quiché si se le niega la vacuna contra el covid-19 a cualquier vecino del departamento mayor de 18 años de edad, esto se tomaría como racismo, porque la vacuna es para todos y no únicamente para un grupo en especial, explicó.