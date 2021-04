Salud: “Error administrativo” impide ampliación de hospital temporal del Parque de la Industria

Francisco Coma, viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud, acudió este 28 de abril al Congreso de la República para explicar los avances del Plan Nacional de Vacunación y la implementación de medidas contra la covid-19 en el país.

El funcionario explicó que la ampliación del Hospital Temporal del Parque de la Industria, contemplada para diciembre, no se ha podido realizar a causa de un “error administrativo” del que se abstuvo de brindar detalles. Argumentó que los pormenores los conoce la viceministra Administrativa Nancy Pezzarossi. Hasta el 25 de febrero de este año, el centro contaba con 252 camas. El ministerio busca adicionar otras 60.

Cristian Álvarez, diputado de Creo y organizador de la citación, reprendió al viceministro Coma por no ofrecer los detalles del “error”. “Dígale a la viceministra que la próxima vez que no vamos a aceptar que venga alguien que no es ella. Las preguntas decían claramente que queríamos tocar el tema de la ampliación al temporal del Parque de la Industria. Yo no quiero oír las mentiras de qué va a pasar, porque ya el presidente dijo que habría tres mil camas”, dijo.

El congresista también criticó que la cartera de Salud no ha ejecutado la fianza del contrato que suscribió y posteriormente canceló con la empresa Kron Científica e Industrial, que presuntamente le vendió pruebas falsas de covid-19 por Q7 millones.

“¿La pregunta concreta es si se ejecutó la fianza? No. Desconozco por qué”, replicó Vera Deifilia Guzmán, representante de la Unidad de Transparencia de la cartera de Salud.

En la misma reunión, el viceministro Coma también anunció que su cartera diseñará un reglamento para que compañías privadas puedan importar vacunas contra el coronavirus, pero no clarificó cuándo sería lanzado.