Uso de fotografía para promover evento causa señalamientos entre ex Miss Guatemala Alida Boer y el gobierno

Alida Boer, ex Miss Guatemala 2007, el gobierno de Guatemala y una empresa se vieron involucrados en una serie de señalamientos después de que la exreina de belleza hizo una denuncia en sus cuentas de las redes sociales.

De acuerdo con Boer, el Ministerio de Economía utilizó sin su consentimiento una de sus fotografías para promover un “evento de financiamiento”.

“Me parece una abusivez que el gobierno use una foto mía sin mi autorización y para publicidad de un evento de financiamiento”, dice en un mensaje la ex Miss Guatemala.

Boer agrega que nunca ha recibido apoyo del gobierno ni tiene una relación con él, por lo que rechaza tal acción.

En la imagen que publicó el gobierno se le ve junto a una tejedora, en un afiche que anuncia la 1ra Feria de Financiamiento 2022.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía dijo que no había autorizado dicha publicación, que exponía “una falta grave al no contar con la autorización para socialización en redes sociales de la propietaria de la fotografía”.

Agrega que “el único responsable de dicha falta es la empresa de comunicación Comunica & CO” con quien esa dependencia “no tiene ninguna relación laboral”.

Hizo un llamado a dicha compañía para que actué en “forma responsable” para no afectar a “proyectos con sentido social”.

En tanto, la agencia Comunica & CO se disculpó públicamente por haber utilizado la imagen de Boer.

Dijo que su intención no fue usar la imagen en forma publicitaria, sino hacer “un llamado a las mujeres a ser beneficiarias de ese programa”, según consigna una publicación del diario La Hora.

El evento busca apoyar el emprendimiento y está auspiciado por el gobierno de Taiwán.

