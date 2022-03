Tránsito en el Centro Histórico es afectado por manifestación de pilotos de autobuses

Decenas de autobuses han sido movilizados este lunes 28 de marzo al Centro Histórico, como parte de una manifestación de pilotos por los precios de los combustibles.

En la movilización hay pilotos de la capital y Mixco, quienes indican que por la constante alza al precio del diésel han resultado afectados en sus ingresos.

Lea más: Precios de combustibles tienen otro aumento: usuarios advierten que subsidio llegará tarde

Mynor Espinoza, vocero municipal de Mixco, informó que los pilotos de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos manifiestan su descontento por el alza en los precios.

“El alcalde Neto Bran ha publicado a los vecinos que los buses pararon labores por alzas en combustibles”, detalló Espinoza.

Los conductores han parqueado sus unidades en la 9a avenida de la zona 1, frente al Congreso de la República, la cual ha colapsado por la larga fila que se ha formado.

En imágenes tomadas con drones, por reporteros gráficos de Prensa Libre y Guatevisión, se observa que la fila que se ha formado tiene varias cuadras de extensión.

Lea más: Publican reglamento de ley de apoyo social del gas propano y el subsidio entrará en vigencia el 1 de abril

Las autoridades de Tránsito de la capital recomiendan a los automovilistas tomar rutas alternas y, si es posible, evitar el paso en el Centro Histórico si se dirigen al sur o norte de la ciudad.

#TráficoGT | Así se ve la fila de autobuses que pilotos llevan al Congreso para manifestar por el precio de los combustibles. Vía: M. J. Bonilla. pic.twitter.com/LgZdTzl8Fe — Prensa Libre (@prensa_libre) March 28, 2022

Anuncian paro en Transurbano

Según indicó un integrante de la Junta Directiva del servicio de Transurbano, más de 400 unidades salieron este lunes al Centro Histórico, cuyos pilotos entraron en paro indefinido, hasta que autoridades tomen medidas para apoyar a los conductores.

“Todo va a depender de las autoridades. Si ellos toman decisiones y nos apoyan, liberamos el paro. Pero, si esto va a continuar sin ninguna respuesta, el paro puede ser permanente”, aseguró.

Armando Samayoa, de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, indicó que representan al servicio Express de Mixco y Transurbano.

“Desde hace siete años no se ha dado ningún aporte subsidiario. En ese tiempo hay un tema de pago por el adulto mayor, que son más de Q25 millones que no se han derogado. Ya no estamos dispuestos a correr con esos servicios gratuitos, porque ninguna empresa privada los regala”, señaló.

Añadió que la Asociación tiene más de dos mil autobuses, pero por la situación por la emergencia del coronavirus, unos 400 autobuses están en circulación.

“Antes de hacer esta manifestación, agotamos las vías administrativas para que autoridades del Congreso nos recibieran, pero no lo hicieron. Esto provocó que se tomara la decisión de hacer esta manifestación. Autoridades de la Asociación se reúnen con alguien del Congreso y posteriormente serían recibidos por la Comisión de Transporte”, indicó.

Resaltó que buscan un “plan sostenible”, no un subsidio temporal. “Queremos un plan integral que sea beneficiado el usuario. Si no sale nada de acá, se tendrá que subir la tarifa. El servicio se presta en diferentes sectores y se tendrían tarifas diferentes”, e indicó en “promedio” son entre Q5 y Q7.

Subsidio

El Congreso de la República aprobó un subsidio para los consumidores, que consiste en una reducción en los precios de la gasolina regular, de Q2.50 por galón; mientras, el precio del diésel tendrá un beneficio de Q5 por galón.

El Decreto 20 – 2022 fue publicado en el Diario de Centro América el martes 22 de marzo, pero para que las personas puedan recibir el beneficio falta la publicación del reglamento que elabora el Ministerio de Energía y Minas.

“El reglamento está listo, está en etapa de dictámenes. El decreto fue publicado en el diario oficial y estará aprobado en los ocho días hábiles que vencen a inicios de la semana subsiguiente, probablemente antes. La intención es que la medida pueda iniciar, seguramente el lunes 4 de abril”, dijo en una conferencia el jueves 24 de marzo el titular del MEM, Alberto Pimentel.