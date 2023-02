Tragedia de migrantes: Se confirma que 11 de los 14 fallecidos ahogados en camioneta en Nuevo León eran guatemaltecos

“Mingo se empeñó en viajar a Estados Unidos para que yo dejará de vender en las plazas. Él quería ayudar a sus hermanos, pero la muerte se lo llevó, nunca pensamos que eso pasaría”, explicó Ixcoy con la mirada puesta en un cuarto de adobe forrado de plástico azul, donde su hijo dormía sobre unos cartones.

Desconcertada, Jennifer Batz Cuyuch, una joven madre, compartió un relato similar. Por horas, esperó sentada junto a sus dos hijas para poder identificar a su esposo de 20 años entre los fallecidos.

“Él nunca dijo que se iría al norte, quizá no contó para no preocuparnos. Supe que murió en México y aún no lo creo…”, expresó en una entrevista.