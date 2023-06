Tormenta Arlene se desplaza por el Atlántico y el Insivumeh explica sus posibles efectos sobre Guatemala

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología, e Hidrología (Insivumeh) comenzó a monitorear una depresión tropical —ya declarada tormenta Arlene— e informó sobre su ubicación actual y trayectoria durante el fin de semana, entre el 3 y 4 de junio.

El Insivumeh reportó a las 8.20 horas de este viernes 2 de junio, en una última actualización que el sistema se va alejando de la costa de Florida al sureste y mantendrá una posible trayectoria hacia Cuba en las próximas horas.

Hasta ahora, según el Insivumeh, no se observan cambios importantes en las condiciones atmosféricas por este sistema, por lo que se prevé que las lluvias se mantengan dentro de los parámetros normales de la época.

Sin embargo, el Instituto no descarta que debido al acercamiento de esta depresión tropical a territorio nacional, pueda tener efectos indirectos por lo que mantiene el monitoreo constante de este y otros fenómenos que puedan presentarse.

Entre las recomendaciones, el Insivumeh pidió a la población e instituciones de emergencia a que estén pendientes de actualizaciones y boletines que emita la institución siendo el ente meteorológico oficial.

Además, pide tomar precauciones ante la posibilidad de lahares en la cadena volcánica, derrumbes, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y daños en la red vial.

Tropical Depression Two has been upgraded to Tropical Storm #Arlene in the Gulf of Mexico. No change to the forecast and no significant threat to land. See https://t.co/tW4KeGe9uJ for details. pic.twitter.com/VCKrb9BHwp

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 2, 2023