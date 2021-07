“Todo esto está fuera de control”: tres de los hospitales más grandes han rebasado su capacidad para tratar a pacientes con covid-19

Pacientes en sillas, escasez de oxígeno, falta de medicamentos y alta mortalidad son algunas de las denuncias de médicos de los hospitales Parque de la Industria, Especializado de Villa Nueva y del Hospital General San Juan de Dios, que actualmente superan el 100 % de ocupación.

El director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, confirmó que superan el 100% de ocupación; además, algo que les preocupa es la cantidad de menores que siguen llegando a las áreas críticas, algo que según él, es por la cuarta ola de casos de coronavirus.

“Está cuarta ola no nos ha dejado un segundo, tenemos ya más de tres semanas en ella y no vemos que los números vayan en descenso, no ha llegado al pico máximo de la curva y ha sido una situación desconsoladora, pues cada día superamos el día anterior en la cantidad de ingresos, en la cantidad de pacientes graves y en la cantidad de fallecidos”, manifestó Hernández.

“Y ahora no tenemos velocidad adecuada de vacunación, todo eso nos está preocupando en este momento y realmente es desoladora la imagen que tenemos en estos momentos de lo que está sucediendo en el Hospital General” enfatizó el funcionario.

La pandemia también ha complicado la atención a víctimas de accidentes y violencia, como cirugías electivas.

“Tenemos bastante violencia y muchos accidentes; además, de las enfermedades crónicas como hipertensión, problemas de los riñones y diabetes, que nos ha mantenido con un índice de ocupación por arriba del 100%”, explicó el director.

Añadió que en ocasiones, a diario atienden más o menos a 45 pacientes, aunque han alcanzado la cantidad de 95 en un espacio reducido.

Además, hasta 16 o 18 pacientes hacen fila el mismo día en Traumatología para ser operados.

“Estamos en una situación complicadísima, pues somos hospital híbrido donde tenemos que dar atención al covid-19 y también a lo no covid”, resaltó Hernández.

Marvin Arévalo, subdirector médico del San Juan de Dios, indicó que ahora tienen cuatro áreas destinadas para la atención de pacientes covid-19, pero estas ya no son suficientes y prevén que agosto pueda ser peor.

Vean estas imágenes: La primera es de junio y la segunda de julio. 7 semanas de diferencia con más pacientes en los pasillos, más contagios y menos medicinas – @prensa_libre pic.twitter.com/ivVSUHDONv — Mariajosé España (@mespana_pl) July 22, 2021

Añadió que en una de las áreas para atender coronavirus hay capacidad para recibir a 22 pacientes, pero está sobresaturada en un 200%, pues hay 52 personas. El mismo panorama se registra en las otras dos áreas para personas con coronavirus.

En una área tienen 42 pacientes, de los cuales 34 están graves y ocho moderados. Otra área para atención al covid-19 denominadas capere, tiene 22 pacientes, de ellos 21 moderados y uno grave.

En el área de adultos el hospital tiene ahora 95 camas ocupadas y solamente tenían 84 asignadas, lo que refleja saturación.

Mientras que en el área de pacientes graves se está en el 717% de ocupación, pues el San Juan de Dios solo tenía seis camas, pero ahora hay 43 pacientes, algo que está ocurriendo desde hace dos semanas.

Preocupa áreas de pediatría

El director Hernández también indicó que ahora en Intensivo hay cuatro pacientes ventilados y de 30 camas asignadas, 24 están ocupadas, llegando ya a un 80% de ocupación algo que antes no se veía y que ahora preocupa. En el área de Maternidad tiene ahora una paciente.

“Nos piden ingresar pacientes, pero ya no tenemos espacio para hacerlo”, señaló el director del centro asistencial; sin embargo, si el paciente está en estado crítico se le da ingreso.

Hospital del Parque de la Industria

Mientras que el panorama en el Hospital Temporal del Parque de la Industria es aún más desolador, pues este es el especializado para la atención de pacientes covid-19, donde médicos y la propia directora del centro asistencial han reconocido que ahora están desbordados debido al incremento de casos.

“Todo esto está fuera de control. Ya no nos damos abasto como personal, es demasiada gente, los ingresos no paran. Ya no hay camas, ni sedación adecuada para ventilarlos y la gente sigue viniendo”, señaló un médico del hospital.

Añadió que hasta las clínicas que en un inicio eran solo de evaluación, ahora son área de pacientes ingresados. Agregó que algunos pacientes permanecen en sillas, pues no hay camas disponibles, ni medicamentos, ni personal suficiente que pueda darles atención.

Esto es algo que ha confirmado la directora del centro asistencial, Dania Hernández, quien dijo que la cantidad de pacientes ha incrementado.

“Este año se han atendido casi los 10 mil y más de 7 mil casos han sido hospitalizados, mientras 5 mil 100 se han recuperado”, dijo Hernández, quien añadió que ante la falta de espacio han efectuado traslados a otros hospitales.

Indicó que se han referido a 339 pacientes que requieren ventilación, que tienen alguna complicación o que necesitan alguna subespecialidad.

“Tenemos una tasa de mortalidad del 18% del total de hospitalizados y tenemos un promedio de seis pacientes fallecidos diarios. Realmente es alarmante cómo ha venido creciendo la pandemia y cómo se ha reflejado en nuestro hospital”, añadió.

Recordó que la semana pasada fue la peor de todas las semanas. También que el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, indicó que el martes se reportaron 100 ingresos de pacientes a hospitales, de estos, 40 ingresaron en estado crítico al Parque de la Industria

Dijo que actualmente tiene a 46 pacientes en el Intensivo, pero por la demanda montaron un intensivo en el área de moderados.

#URGENTE Médicos del Parque de la Industria se comunicaron para decir que la situación del hospital está peor. “Ha empeorado y eso es lo que nos preocupa, no se está haciendo nada para detener esta oleada, cada día estamos ingresando a más personas", dicen – @prensa_libre — Mariajosé España (@mespana_pl) July 22, 2021

Hernández indicó que ahora todos los días hay alta demanda de pacientes que llegan en estado crítico saturando 30% de oxígeno, ya que han estado por cinco u ocho días con oxígeno domiciliario, pero realmente eso “aumenta nuestra mortalidad, ya que lamentablemente el paciente que ingresa así y a Intensivo rara vez sobrevive”.

Pocos especialistas e insumos

El personal médico lleva más de tres semanas denunciando el desabastecimiento de medicamentos para aliviar dolor y para sedar adecuadamente a los pacientes intubados. La directora también añadió que les preocupa la falta de especialistas.

“La demanda de medicamentos e insumos es alta. Aunado a que el año pasado tuvimos baja en personal, este año se inició con un 70% en el hospital de recurso humano y ha costado lograr alcanzar una cantidad óptima para trabajar”, manifestó.

Explicó que actualmente tienen una brecha de más o menos 119 personas para completar y habilitar el 100% de camas, pues hay 41 camas pendientes de habilitar.

Hospital de Villa Nueva

“Estamos al tope de pacientes, ya sin flujómetros y los tanques de oxígeno se terminan, tampoco hay en donde poner pacientes”, informó un médico del Hospital Especializado de Villa Nueva, quien por temor a represalias pidió no ser identificado.

Agregó que ahora también superan el 100% de ocupación, y aseguró que tienen más de 230 pacientes, pues esa es la cantidad de camas que tienen, y hay más de 15 dependientes de oxígeno en sillas o sillones.

Dijo que pese a no contar con más espacio “aceptan a más” y que aún continúan escasos de personal.

El 16 de julio, un grupo de médicos denunció que el hospital Especializado de Villa Nueva se quedó sin personal mientras muchos pacientes críticos de covid-19 trataban de pasar la noche sin la atención médica de urgencia.

Se ha intentado obtener una postura del centro asistencial sobre en qué condición se encuentran, pero no se ha brindado alguna respuesta.